Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, 1 Ocak 2016'dan önce alınan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve bu belgelerle araç kullanmak yasal sorunlara yol açabilecek. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için tanınan bu son süreyi iyi değerlendirmesi ve yenileme işlemlerini bir an önce tamamlaması büyük önem taşıyor. Yenileme başvurusu yapmayan sürücüler, 31 Temmuz 2025 sonrası eski ehliyetleriyle trafiğe çıkamayacak.

RAKAM ÇOK ARTIYOR

Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden sürücülerin 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak. Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

Ehliyet yenileme süreci nasıl işler? 5 basit adımda tüm işlemler

Ehliyetinizi yenilemek için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

1. Sağlık Raporu Alımı: İlk olarak e-Devlet üzerinden "Kişisel Sağlık Bilgi Formu"nu doldurarak yetkili bir sağlık kuruluşundan (aile hekimi, devlet hastanesi veya özel sağlık kuruluşları) "sürücü olur" raporu almanız gerekmektedir.

2. Gerekli Belgelerin Hazırlanması:

Kimlik kartınız (T.C. kimlik numarası içeren)

Eski sürücü belgeniz

1 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

Sağlık raporu

3. Yenileme Ücretinin Yatırılması: Yeni tip ehliyet için belirlenen 15 TL'lik başvuru ücretini (değerli kağıt bedeli ve vakıf payı) bankalara veya PTT şubelerine yatırmanız gerekiyor.

4. Randevu ve Başvuru: Tüm belgeler hazırlandıktan ve ücret yatırıldıktan sonra, nvi.gov.tr adresinden veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alarak nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekmektedir.

5. Yeni Belgenin Teslimi: Başvurunuzun ardından yeni sürücü belgeniz, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adresinize teslim edilecek. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alabileceğiniz geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sürücülerin herhangi bir aksaklık yaşamaması adına, son güne kalmadan başvurularını tamamlamaları önemle tavsiye edilir.