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Ekonomide gündem yoğunlaşıyor: İşte takip edilecek veriler

Ekonomide gözler bir yandan nisan ayının son günlerinde açıklanacak verilere, diğer yandan mayıs ayındaki hareketliliğe çevrildi.

25 Nisan 2024 | 11:27
Ekonomide gündem yoğunlaşıyor: İşte takip edilecek veriler

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ekonomide gündem yoğunlaşıyor.

TCMB PPK bugün toplanacak. Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 500 baz puan artırılmıştı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu, TCMB'nin politika faizini bugün yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Sıcak gündem Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne yansıyacak

  • Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) de Sapanca'da başlıyor. Bugün kokteylle gerçekleşecek buluşmanın ardından yarın zirvenin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapması planlanıyor. Ekonomi, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerin konuşma yapacağı zirvede, iş dünyasında büyüme, sürdürülebilirlik, teknolojik dönüşüm, yeni nesillerin eğitimine ve geleceğine yatırım gibi konular ele alınacak.
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de mart ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yarın paylaşacak.

Fahiş fiyatlarla ilgili taslakta son rötuşlar

  • Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerin gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyaretinden dönüş yolunda uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada konuya ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Erdoğan, "Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni haftada veri gündemi yoğun

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 29 Nisan Pazartesi günü nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Endeks şubatta 99 iken martta yüzde 1 artarak 100 değerini almıştı.
  • Kurum, bu ayın son gününde mart ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi ile yılın ilk çeyreğine dair turizm istatistiklerini de açıklayacak. Turizm geliri 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 12 milyar 272 milyon 673 bin dolar olmuştu.
  • Ticaret Bakanlığı da mayıs ayının ilk günlerinde nisan ayı ihracat rakamlarını duyuracak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart verilerine ilişkin değerlendirmesinde, "Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ve şubatın üzerindeki rakamlar aylık ihracat artışının devam ettiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Enflasyon verileri 3 Mayıs'ta açıklanacak

  • TÜİK, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini de 3 Mayıs Cuma günü kamuoyuyla paylaşacak. Tüketici fiyat endeksi martta aylık bazda yüzde 3,16, yurt içi üretici fiyat endeksi de yüzde 3,29 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 68,5, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 51,47 olarak gerçekleşmişti.
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