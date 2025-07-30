ARA
Ekonomik güven endeksinde düşüş

Ekonomik güven endeksi 96,3 oldu. Bir önceki ay güven endeksinde yüzde 0,1'lik sınırlı bir yükseliş yaşanmıştı ve endeks 96,7 olarak kaydedilmişti. Endeks, Eylül 2024'ten beri 96,3 seviyesine düşmemişti.

30 Temmuz 2025 | 10:06
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 96,7 iken, temmuz ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 96,3 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 98,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 110,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 107,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 88,8 değerini aldı.

