ARA
Bist 100
7916,92
-0,31%
Bist 100
Dolar/TL
26,6262
0,5165%
Dolar/TL
Euro/TL
28,731
0,2412%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0791
-0,2602%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1639,54
0,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekonomik güvende sert düşüş

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 5,2 azalışla 94,1 değerini aldı.

29 Ağustos 2023 | 10:30
0
Ekonomik güvende sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda 99,3 iken, ağustosta yüzde 5,2 azalarak 94,1'e geriledi.

Geçen aya göre ağustosta tüketici güven endeksi yüzde 15,1 gerileyerek 68 değerini, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalışla 115,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 düşerek 114,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,7 azalarak 87,4 değerini aldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1639,54 0,26%
  • ALTIN ONS 1915,35 -0,25%
  • BIST 100 7916,92 -0,31%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,6262 0,5165%
  • EURO/TURK LIRASI 28,731 0,2412%
  • EURO/USD 1,0791 -0,2602%
  • INGILIZ STERLINI 1,25714 -0,24005%
  • JAPON YENI 147,269 0,501%
  • KANADA DOLARI 1,36303 0,22537%
  • RUS RUBLESI 96,075 1,6667%
Günün En Çok Okunanları
IMF'den Türkiye ziyareti açıklaması
Milyarderlerin arazi topladığı gizemli proje
Milyarderlerin arazi topladığı gizemli proje
Bir araştırmaya göre daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri
Bir araştırmaya göre daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri
Şimşek: 2024'te dezenflasyon hız kazanacak
Şimşek: 2024'te dezenflasyon hız kazanacak
Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım
Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım
Toyota Türkiye son çeyrekte atak bekliyor
Toyota Türkiye son çeyrekte atak bekliyor
TCMB Başkanı Erkan'dan 'yol haritası' mesajı
TCMB Başkanı Erkan'dan 'yol haritası' mesajı
Bu bina yenilenebilir enerji ile ilgili büyük bir soruna çözüm olabilir
GERİ
İLERİ
IMF'den Türkiye ziyareti açıklaması
Milyarderlerin arazi topladığı gizemli proje
Bir araştırmaya göre daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri
Şimşek: 2024'te dezenflasyon hız kazanacak
Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım
Milyarderlerin arazi topladığı gizemli proje
Bir araştırmaya göre daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri
Şimşek: 2024'te dezenflasyon hız kazanacak
Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım
Toyota Türkiye son çeyrekte atak bekliyor
Bir araştırmaya göre daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri
Şimşek: 2024'te dezenflasyon hız kazanacak
Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım
Toyota Türkiye son çeyrekte atak bekliyor
TCMB Başkanı Erkan'dan 'yol haritası' mesajı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL