Ekonomist Dergisi, Beykent Üniversitesi İletişim Ödülleri’nde “En İyi Dergi” seçildi. Ödülü Ekonomist adına Haber Müdürü Aram Ekin Duran aldı. 33 kategoride verilen ödüller, Beykent Üniversitesi bünyesindeki 95 öğrenci kulübü üyesi 10 binden fazla öğrencinin oyları ile seçildi.

Beykent Üniversitesi İletişim Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alan isimler 95 öğrenci kulübü üyesi 10 binden fazla öğrencinin kullandığı oylarla belirlendi. Tören, haber, spor ve magazin dünyasından isimlerin katılımıyla üniversitenin Ayazağa Maslak Yerleşkesi’nde gerçekleşti.

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, ödül töreninde yaptığı açıklamada, İletişim Ödüllerinin kendileri için önem taşıdığına dikkat çekerek, “Sizlerle, medyanın güçlü isimleriyle öğrencilerimizi bir araya getirdiğimiz için mutluyuz. Sizleri öğrencilere rol model olmanız açısından çok önemsiyoruz” diye konuştu.

İŞTE ÖDÜL ALAN KURUM VE KİŞİLER

En İyi Televizyon Kanalı Star TV,

En İyi Haber Kanalı NTV,

En İyi Haber Bülteni Star Haber,

En İyi Gazete Gazete Oksijen,

En İyi Dergi Ekonomist,

En İyi Erkek Haber Spikeri Cem Öğretir,

En İyi Kadın Haber Spikeri Nazlı Çelik,

En İyi Dizi Yargı,

En İyi Erkek Oyuncu Mehmet Yılmaz AK

En İyi Haber Programı Kübra Par Açık ve Net

En İyi Muhabir Mehmet Altunışık,

En İyi Sağlık Muhabiri Işıl Açıkel ve Fatma Demir Turgut,

En İyi Yurt Haber Sevgi Gürman ve Esen Koç,

En İyi Magazin Sayfası Posta Gazetesi

En iyi Cemiyet Dergisi Klass Magazin,

En İyi Haber Web Sitesi Hürriyet.com.tr

En İyi Yönetmen Mesut Gengeç

En İyi Spor Programı N Futbol,

En İyi Spor Muhabiri Erdem Şen

En İyi Sağlık TV Programı Çağla ile Yeni Bir Gün,

En İyi Kadın Spor Sunucusu ödülüne Yonca Oskay layık görüldü.

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Çarşı Köy Okulları Yardım Kampanyası

En İyi Erkek Spor Sunucusu Güntekin Onay,

En İyi Magazin Programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa,

En İyi Gündüz Kuşağı TV Programı Müge Anlı ile Tatlı Sert,

En İyi Gece Kuşağı TV Programı Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum,

En İyi Yemek Programı Anadolu’dayız,

En İyi Yarışma Aileler Yarışıyor