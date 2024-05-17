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Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu

Piyasalar, yılın 5. toplantı tarihine ve alınacak faiz kararına odaklandı. Peki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını ne zaman açıklayacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne?

17 Mayıs 2024 | 14:28
Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu

TCMB  Para Politikası Kurulu (PPK)  faiz kararını 23 Mayıs Perşembe günü saat 14:00'da duyuracak.  Faiz kararına yönelik AA Finans'ın beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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