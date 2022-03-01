AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 4,14 artmasını bekliyor. Yıllık enflasyonun da yüzde 53,45’e yükselmesi öngörülüyor.

AA Finans’ın, TÜİK tarafından 3 Mart perşembe günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,14 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,09, en yüksek yüzde 7,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,14) göre bir önceki ay yüzde 48,69 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,45’e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,12’den yüzde 38,05’e geriledi.