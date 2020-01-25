Elazığ’da 6.8’lik deprem: 21 kişi hayatını kaybetti, 1030 kişi yaralandı
Elazığ Sivrice’de dün akşam saat 20.55’de 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde ölü sayısı arttı. AFAD’tan yapılan açıklamada depremde 21 kişinin hayatını kaybetti, 1030 kişinin yaralandığı belirtildi. Bakan Murat Kurum, Elazığ’da 5 Malatya’da 25 binanın yıkıldığını belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55’te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ
Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun’da da hissedildi.
Depremin ardından Sivrice ilçesinde saat 21.08’de 5,4, Baskil ilçesinde saat 21.17’de 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Sivrice’deki sarsıntı, yerin yaklaşık 7,03, Baskil’deki ise yerin 10,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD: 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1030 KİŞİ YARALANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin de yaralandığını bildirdi.
AFAD’dan yapılan açıklamada, Sivrice’deki deprem sonrasında saat 07.50 itibarıyla bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 11 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 228 olduğu belirtildi.
Elazığ şehir merkezinde 4 binanın yıkıldığı, AFAD ekiplerinin enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, Elazığ ile çevre illerde arama tarama çalışmalarının devam ettiği, yurtlarda kalanların da spor salonlarına alındığı aktarıldı.
SAĞLIK BAKANI KOCA: DEPREMDE ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduğu esnada basın mensuplarına açıklama yaptı.
Doğanyol’da 4, Elazığ’da 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Koca, Malatya’da yaralanan 221 kişiden 5’i dışında tamamının taburcu edildiğini, Elazığ’da da 551 yaralıdan 14’ü yoğun bakımda olmak üzere 50’sinin tedavisinin sürdüğünü aktardı.
“ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR“
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Elazığ’da 30’a yakın göçük altında vatandaşımızın olduğunu biliyoruz” diyen Koca, ölü sayısının artabileceğini söyledi. Koca, “Elazığ ve Malatya’da mevcut 137 ambulansa 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca uçak ve helikopter ambulansımız da hazır” ifadelerini kullandı.
TOPLAM 30 BİNA YIKILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice’de 5 binamızın, Malatya Doğanyol’da 25 binamızın yıkık olduğu tespitini yaptık. Vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında uyarmak istiyorum. Artçı depremler devam ediyor. Dolayısıyla hasarlı binalar bizim için risk teşkil ediyor” açıklamasında bulundu.
ENKAZ ALTINDAN SAĞ ÇIKARILDILAR
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin’de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.
AFAD’ın twitter hesabından, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Elazığ’da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin’de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır.” ifadelerine yer verildi.
HAMİLE KADIN 12 SAAT SONRA ÇIKARILDI
Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazında ekipler tarafından 12 saat sonra enkazdan bir kişi canlı çıkarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Enkazdan çıkarılan kişinin hamile bir kadın olduğu öğrenildi.
13 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI
Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi’nde enkaz altından 13 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı.
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