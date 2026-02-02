2026'nın ilk ayında küresel servet liginde üst sıralar yeniden şekillendi. Forbes’un Gerçek Zamanlı Milyarderler listesinde ilk 10’daki bazı isimlerin sıralaması değişti. Elon Musk ise yaklaşık 774,6 milyar dolarlık servetiyle liderliğini sürdürdü. Elon Musk’tan sonra servet artışı en yüksek olan isim, üç aydır listenin ikinci sırasında yer alan Larry Page oldu.

Buna karşılık ocak ayında servet tarafında en fazla gerileme yaşayan isimler de netleşti. Oracle hisselerindeki yaklaşık yüzde 17’lik düşüşün ardından Larry Ellison, ayın en fazla değer kaybeden milyarderi olarak öne çıktı. Bernard Arnault ise varlığında azalma görülmesine karşın listedeki 7’nci sıradaki konumunu korudu. Peki, güncel tabloda dünyanın en zenginleri sıralaması nasıl şekillendi? İşte 2 Ocak 2026 güncellemesine göre dünyanın en zengin 10 milyarderi…