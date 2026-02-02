2026'nın ilk ayında küresel servet liginde üst sıralar yeniden şekillendi. Forbes’un Gerçek Zamanlı Milyarderler listesinde ilk 10’daki bazı isimlerin sıralaması değişti. Elon Musk ise yaklaşık 774,6 milyar dolarlık servetiyle liderliğini sürdürdü. Elon Musk’tan sonra servet artışı en yüksek olan isim, üç aydır listenin ikinci sırasında yer alan Larry Page oldu.
Buna karşılık ocak ayında servet tarafında en fazla gerileme yaşayan isimler de netleşti. Oracle hisselerindeki yaklaşık yüzde 17’lik düşüşün ardından Larry Ellison, ayın en fazla değer kaybeden milyarderi olarak öne çıktı. Bernard Arnault ise varlığında azalma görülmesine karşın listedeki 7’nci sıradaki konumunu korudu. Peki, güncel tabloda dünyanın en zenginleri sıralaması nasıl şekillendi? İşte 2 Ocak 2026 güncellemesine göre dünyanın en zengin 10 milyarderi…
1 1- Elon Musk
Tesla, SpaceX'in kurucu ortağı Elon Musk 774,6 milyar dolarlık servetiyle zirveyi kimseye kaptırmadı.
2 2- Larry Page
Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page, 276,3 milyar dolarlık servetiyle Musk'ın hemen ardında yer aldı.
3 3- Sergey Brin
Google'ın kurucularından Sergey Brin 254,9 milyar dolarlık servetiyle listenin üçüncü sırasında.
4 4- Jeff Bezos
Teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un toplam serveti 249,9 milyar dolar.
5 5- Mark Zuckerberg
Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, 245,4 milyar dolarlık servetiyle listenin beşinci sırasında.
6 6- Larry Ellison
ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison 211,2 milyar dolarlık servetiyle listenin altıncı sırasında kendine yer buldu.
7 7- Bernard Arnault
Fransız LVMH holdinginin CEO'su Bernard Arnault, 168,6 milyar dolarlık servetiyle yedinci sırada.
8 8- Jensen Huang
Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang 165,9 milyar dolarlık servetiyle kendine sekizinci sırada yer buldu.
9 9- Amancio Ortega
Zara'nın kurucu ortağı Amancio Ortega146,4 milyar dolarlık servetiyle dokuzuncu sırada.