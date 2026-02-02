ARA
  Elon Musk zirveyi kimseye kaptırmıyor: Dünyanın en zenginleri listesinde son durum ne?

Elon Musk zirveyi kimseye kaptırmıyor: Dünyanın en zenginleri listesinde son durum ne?

2026’nın ilk ayında Forbes’un Gerçek Zamanlı Milyarderler listesinde üst sıralarda dikkat çeken değişiklikler kaydedildi. Elon Musk servetiyle zirvedeki yerini korudu. Oracle hisselerindeki düşüş ise Larry Ellison’ı ayın en fazla değer kaybeden ismi haline getirdi. Peki, son güncellemede dünyanın en zenginleri listesi nasıl şekillendi?


Elon Musk zirveyi kimseye kaptırmıyor: Dünyanın en zenginleri listesinde son durum ne?

2026'nın ilk ayında küresel servet liginde üst sıralar yeniden şekillendi. Forbes’un Gerçek Zamanlı Milyarderler listesinde ilk 10’daki bazı isimlerin sıralaması değişti. Elon Musk ise yaklaşık 774,6 milyar dolarlık servetiyle liderliğini sürdürdü. Elon Musk’tan sonra servet artışı en yüksek olan isim, üç aydır listenin ikinci sırasında yer alan Larry Page oldu.

Buna karşılık ocak ayında servet tarafında en fazla gerileme yaşayan isimler de netleşti. Oracle hisselerindeki yaklaşık yüzde 17’lik düşüşün ardından Larry Ellison, ayın en fazla değer kaybeden milyarderi olarak öne çıktı. Bernard Arnault ise varlığında azalma görülmesine karşın listedeki 7’nci sıradaki konumunu korudu. Peki, güncel tabloda dünyanın en zenginleri sıralaması nasıl şekillendi? İşte 2 Ocak 2026 güncellemesine göre dünyanın en zengin 10 milyarderi…

1 1- Elon Musk

1- Elon Musk

Tesla, SpaceX'in kurucu ortağı Elon Musk 774,6 milyar dolarlık servetiyle zirveyi kimseye kaptırmadı.

2 2- Larry Page

2- Larry Page

Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page, 276,3 milyar dolarlık servetiyle Musk'ın hemen ardında yer aldı.

3 3- Sergey Brin

3- Sergey Brin

Google'ın kurucularından Sergey Brin 254,9 milyar dolarlık servetiyle listenin üçüncü sırasında.

4 4- Jeff Bezos

4- Jeff Bezos

Teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un toplam serveti 249,9 milyar dolar.

5 5- Mark Zuckerberg

5- Mark Zuckerberg

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, 245,4 milyar dolarlık servetiyle listenin beşinci sırasında.

6 6- Larry Ellison

6- Larry Ellison

ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison 211,2 milyar dolarlık servetiyle listenin altıncı sırasında kendine yer buldu.

7 7- Bernard Arnault

7- Bernard Arnault

Fransız LVMH holdinginin CEO'su Bernard Arnault, 168,6 milyar dolarlık servetiyle yedinci sırada.

8 8- Jensen Huang

8- Jensen Huang

Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang 165,9 milyar dolarlık servetiyle kendine sekizinci sırada yer buldu.

9 9- Amancio Ortega

9- Amancio Ortega

Zara'nın kurucu ortağı Amancio Ortega146,4 milyar dolarlık servetiyle dokuzuncu sırada.

10 10- Warren Buffett

10- Warren Buffett

Berkshire Hathaway'in başkanı ve eski CEO'su Warren Buffett 142,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 10. kişisi oldu.
