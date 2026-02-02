Telefonu tutuş şekliniz kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor

Cep telefonları günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sabah uyanır uyanmaz elimiz telefona gidiyor, gün boyunca da onunla meşgul oluyoruz. Nerede olursak olalım, ne yaparsak yapalım cihazlarımızdan kolay kolay ayrı kalamıyoruz.
Telefonu kullanma biçimi kadar, onu nasıl tuttuğumuz da bir alışkanlık göstergesi olarak değerlendiriliyor. Peki, telefonu tutuş şeklimiz kişiliğimiz hakkında ipuçları veriyor olabilir mi?
İşte focus.de’de yer alan habere göre telefon tutuşunuzun kişiliğiniz üzerindeki yansımaları…
1 Tek elle kullanım ve başparmakla kontrol
Telefonu tek elle tutup başparmağıyla ekranı aktif biçimde kullanan kişilerin, akıllı telefonla daha rahat bir kullanım alışkanlığına sahip olduğu belirtiliyor. Bu tutuş biçiminin genellikle mutlu ve özgüveni yüksek bir kişilik yapısıyla ilişkilendirildiği ifade ediliyor.
2 Telefonu iki elle tutmak
Telefonun iki elle tutulup başparmakla kullanılması, diğer elin cihazı desteklemek ve daha güvenli tutmak için devrede olduğunu gösterir.
Bu alışkanlığa sahip kişilerin düşünceli ve pragmatik olmalarının yanı sıra sezgileriyle hareket ettikleri söylenir. Empati ve şefkat duygularının da güçlü olduğu ifade ediliyor.
3 Her iki başparmağı da kullanmak
Telefonu iki başparmakla kullananların, görevleri hızlı yönetme ve çabuk kavrama eğilimi gösterdiği ifade ediliyor. Bu kişilerin çözüm odaklı olduğu, aynı zamanda neşeli ve hayat dolu yapılarıyla çevrelerine de pozitif enerji yayabildikleri belirtiliyor.
4 İşaret parmağıyla kullanım
Önceki üç kullanım biçiminden farklı olarak bazı kişiler akıllı telefonu işaret parmağıyla kullanmayı tercih ediyor. Bu alışkanlığın, yaratıcı, canlı ve dışa dönük bir kişilik yapısıyla ilişkilendirildiği, bu kişilerin her kurala uymak yerine daha özgür hareket etmeye yatkın olduğu belirtiliyor.
Öte yandan zaman zaman yoğun tempodan uzaklaşıp sakinlik arayan, dengeli bir yönlerinin de bulunduğu ifade ediliyor.