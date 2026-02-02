ARA
  Telefonu tutuş şekliniz kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor

Telefonu tutuş şekliniz kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor

Günlük yaşamın ayrılmaz parçası haline gelen cep telefonları, kullanım alışkanlıklarıyla da dikkat çekiyor. Cihazı elde tutuş tarzının kişilik özellikleriyle bağlantılı olabileceği ifade ediliyor. Peki, telefonu tutuş tarzı kişilik hakkında ne söylüyor?

Merve Özçelik
Merve Özçelik
[email protected]

Son Güncellenme:
Telefonu tutuş şekliniz kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor

Cep telefonları günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sabah uyanır uyanmaz elimiz telefona gidiyor, gün boyunca da onunla meşgul oluyoruz. Nerede olursak olalım, ne yaparsak yapalım cihazlarımızdan kolay kolay ayrı kalamıyoruz. 

Telefonu kullanma biçimi kadar, onu nasıl tuttuğumuz da bir alışkanlık göstergesi olarak değerlendiriliyor. Peki, telefonu tutuş şeklimiz kişiliğimiz hakkında ipuçları veriyor olabilir mi?

İşte focus.de’de yer alan habere göre telefon tutuşunuzun kişiliğiniz üzerindeki yansımaları…

1 Tek elle kullanım ve başparmakla kontrol

Tek elle kullanım ve başparmakla kontrol

Telefonu tek elle tutup başparmağıyla ekranı aktif biçimde kullanan kişilerin, akıllı telefonla daha rahat bir kullanım alışkanlığına sahip olduğu belirtiliyor. Bu tutuş biçiminin genellikle mutlu ve özgüveni yüksek bir kişilik yapısıyla ilişkilendirildiği ifade ediliyor.

2 Telefonu iki elle tutmak

Telefonu iki elle tutmak

Telefonun iki elle tutulup başparmakla kullanılması, diğer elin cihazı desteklemek ve daha güvenli tutmak için devrede olduğunu gösterir.

Bu alışkanlığa sahip kişilerin düşünceli ve pragmatik olmalarının yanı sıra sezgileriyle hareket ettikleri söylenir. Empati ve şefkat duygularının da güçlü olduğu ifade ediliyor.

3 Her iki başparmağı da kullanmak

Her iki başparmağı da kullanmak

Telefonu iki başparmakla kullananların, görevleri hızlı yönetme ve çabuk kavrama eğilimi gösterdiği ifade ediliyor. Bu kişilerin çözüm odaklı olduğu, aynı zamanda neşeli ve hayat dolu yapılarıyla çevrelerine de pozitif enerji yayabildikleri belirtiliyor.

4 İşaret parmağıyla kullanım

İşaret parmağıyla kullanım

Önceki üç kullanım biçiminden farklı olarak bazı kişiler akıllı telefonu işaret parmağıyla kullanmayı tercih ediyor. Bu alışkanlığın, yaratıcı, canlı ve dışa dönük bir kişilik yapısıyla ilişkilendirildiği, bu kişilerin her kurala uymak yerine daha özgür hareket etmeye yatkın olduğu belirtiliyor.

Öte yandan zaman zaman yoğun tempodan uzaklaşıp sakinlik arayan, dengeli bir yönlerinin de bulunduğu ifade ediliyor.
