  Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi

Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi

Esenler'de, sefer sırasında bir metronun raydan çıkması nedeniyle yolcular tahliye edildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi

Esenler Otogar mevkisinde sefer yapan metro henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

İstanbul Esenler'de Yenikapı-Kirazlı arasında sefer yapan metro henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, çalışmalar sürüyor.
İstanbul Esenler'de Yenikapı-Kirazlı arasında sefer yapan metro, Otogar durağında kalkış yaptıktan sonra raydan çıktı. Yolcular büyük panik yaşadı. Kısa süre sonra yolcular tahliye edilirken, olay yerine ekipler sevk edildi. Olayın mesai çıkışına denk gelmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, duraklarda yoğunluk oluştu. Ekiplerin raydan çıkan metroyu kaldırma çalışmaları sürüyor.

METRO VE MARMARAY'DA SON DURUM

İstanbul Esenler'de, Yenikapı-Kirazlı arasında sefer yapan metronun raydan çıkması sebebiyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Kirazlı Metro hattında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA/İHA

 

 

 

