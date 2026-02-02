DSİ sürekli işçi kura çekimi ne zaman? Gözler Devlet Su İşleri işçi kurasında

İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından binlerce aday, isimlerinin asıl listede yer alıp almayacağını belirleyecek kura sürecine odaklanmış durumda.

DSİ sürekli işçi kura çekimi ne zaman?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı takvime göre, 2026 yılı sürekli işçi alımı sürecinde kura çekimi 2 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Başvuru sürecinin ardından adayların en çok merak ettiği nihai listeler ise Şubat ayının son haftasında (23-27 Şubat 2026 arası) ilan edilecektir.

Sürece dair güncel ve teknik detaylar şöyledir:

Kontenjan Dağılımı: Toplam 1.389 sürekli işçi alımının 1.305'i doğrudan noter kurasıyla, 84'ü (operatör gibi teknik kadrolar) ise kura sonrası yapılacak sınavla belirlenecektir.

Kura Yöntemi: Noter huzurunda yapılacak çekilişle, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ve kadro sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Duyuru Kanalı: Kuranın yapılacağı salon, başlangıç saati ve kura sonuçları gibi bilgiler, adayların başvuru yaptığı ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sayfaları üzerinden ilan edilecektir. Adaylara posta yoluyla veya telefonla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Örnek Bölge Bilgisi: Örneğin; Trabzon’daki alımlar için kura çekimi DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Necip İba Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Her aday, kendi başvuru yaptığı bölge müdürlüğünün sitesini (Örn: bolge01.dsi.gov.tr, bolge22.dsi.gov.tr vb.) takip etmelidir.

Kura sonuçlarının ardından asıl listede yer alan adaylar, belirtilen tarihlerde evrak teslimi yaparak göreve başlama sürecine geçecektir.