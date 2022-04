Kingdom Holding Company aracılığıyla Twitter’da hisse sahibi olan Suudi Prens El Velid bin Talal, Elon Musk’ın twitter’ın yüzde 100’ünü yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifini reddediyor.

Prens Alwaleed Twitter’da “Elon Musk tarafından önerilen teklifin [54.20 $] büyüme beklentileri göz önüne alındığında Twitter’ın gerçek değerine yaklaştığına inanmıyorum. Twitter’ın en büyük ve uzun vadeli hissedarlarından biri olarak Kingdom Holding Company ve ben bu teklifi reddediyoruz” mesajını paylaştı.

Kingdom Holding, Aralık 2011’de Twitter’a yaklaşık yüzde 3 oranında 300 milyon dolar yatırım yaptı. Ekim 2015’te, Prens Alwaleed ve şirketi Twitter’daki sahipliklerini yüzde 5,2’ye yükseltti.

I don’t believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.

Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022