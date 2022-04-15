Twitter’ı almaya çalışan Elon Musk artık şirketin en büyük hissedarı değil. Vanguard Group, hisse oranını yüzde 10,3’e çıkararak Musk’ı geride bıraktı.

Vanguard Group yakın zamanda sosyal medya platformundaki paylarını artırarak varlık yöneticisini Twitter’ın en büyük hissedarı yaptı.

Vanguard, 8 Nisan’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yapılan en son kamuya açık dosyalamalara göre, Twitter’ın 82.4 milyon hissesine veya şirketin %10,3’üne sahip olduğunu açıkladı.

Vanguard’ın hisseleri, Twitter hisselerinin Çarşamba günkü kapanış fiyatına göre yaklaşık 3,78 milyar dolar değerinde.

Business Insider’ın haberine göre Vanguard satın alımını, Musk’ın şirketin tamamını satın alma teklifinden önce yaptı.

FactSet’e göre bu rakam Elon Musk’ı Twitter’ın en büyük hissedarı olma tahtından indirmek için yeterli.

Elon Musk şirketin yaklaşık %9,2 hissesine sahip.

Elon Musk ve listede yedi numara olan eski Twitter CEO’su Jack Dorsey, şirketteki ilk 10 hissedar arasındaki tek kişiler. İlk ondaki diğer hissedarlar finans kurumları.