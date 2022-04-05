Twitter’ın yeni ve büyük hissedarı Elon Musk, Twitter’da anket yayınladı ve kullanıcılara tweet’leri değiştirmek için bir düzenleme butonu isteyip istemediklerini sordu. Twitter CEO’su Parag Agrawal ise anket sonuçlarının önemli olacağını söyleyerek kullanıcıları dikkatli bir şekilde oy kullanmaya çağırdı.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Musk’ın bu anketi Pazartesi günü Twitter’ın %9,2 hissesini satın almasının ardından geldi. “Düzenle butonu istiyor musunuz?” diye soran Musk, hem evet hem de hayır seçenekleri ve yazım hataları içeren bir tweet attı.

Musk, Pazartesi günü platformda bir anket düzenledi ve kullanıcılara tweet’lerini değiştirmelerine izin vermek için bir “düzenle” düğmesi isteyip istemediklerini sordu. Twitter CEO’su Parag Agrawal kısa bir süre sonra Musk’ın tweet’ini retweet etti ve şu notu yazdı : “Bu anketin sonuçları önemli olacak. Lütfen dikkatlice oyverin.”

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB — Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022

Bir düzenle butonu eklenmesi, Twitter’da uzun süredir devam eden bir tartışma konusu. Bazı yüksek profilli sosyal medya kullanıcıları bunun benimsenmesini istiyor. Eski Twitter CEO’su Dorsey, 2020’de Twitter’ın “muhtemelen hiçbir zaman” bir düzenleme butonu getirmeyeceğini; bunun insanları yanlış yönlendirmek ve yanlış bilgi yaymak için kullanılabileceğini söylemişti.

Elon Musk, anketine yorum yapan ve bir düzenleme butonunun gönderildikten sonra yalnızca 10 dakikaya kadar kullanılabilir olması gerektiğini söyleyen bir Twitter kullanıcısına yanıt olarak “bu kulağa mantıklı geliyor” dedi.

Twitter gönderileri üzerinden SEC ile sorunlar yaşayan Musk, geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya platformunu oluşturabileceğini öne sürmüştü.

1 NİSAN’DA MESAJ PAYLAŞILMIŞTI

Twitter 1 Nisan’da uzun zamandır beklenen “düzenleme” özelliği üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Tweet’in şaka olup olmadığı sorulduğunda şirket, “Onaylayamayız veya reddedemeyiz, ancak açıklamamızı daha sonra düzenleyebiliriz” cevabını vermişti.