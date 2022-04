Twitter’ın yeni ve büyük hissedarı Elon Musk, Twitter’da anket yayınladı ve kullanıcılara tweet’leri değiştirmek için bir düzenleme butonu isteyip istemediklerini sordu. Twitter CEO’su Parag Agrawal ise anket sonuçlarının önemli olacağını söyleyerek kullanıcıları dikkatli bir şekilde oy kullanmaya çağırdı.

Do you want an edit button?

Musk’ın bu anketi Pazartesi günü Twitter’ın %9,2 hissesini satın almasının ardından geldi. “Düzenle butonu istiyor musunuz?” diye soran Musk, hem evet hem de hayır seçenekleri ve yazım hataları içeren bir tweet attı.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB

— Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022