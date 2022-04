Elon Musk’ın twitter’ın satın alıyor olması gündemde. Merak edilen bir diğer konu ise Elon Musk’ın twitter’da neleri değiştireceği. Elon Musk bugüne kadar yaptığı açıklamalarda bazı ipuçlarını vermişti. Elon Musk sonrası çerik denetiminde ince ayar, denetimin gevşetilmesi, spam botlarla mücadele, düzenleme butonu getirme, açık algoritma gibi değişiklikler yapılması bekleniyor.

Musk yeni bir mesajında ise DM’lerle (Direct Message) ile ilgili değişiklik sinyali verdi.

Musk şu mesajı paylaştı:

Twitter DM’leri Signal gibi uçtan uca şifrelemeye sahip olmalıdır, böylece hiç kimse mesajlarınızı gözetleyemez veya hackleyemez

Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022