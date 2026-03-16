Emekli sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi ve Mart ayı maaş ödemeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle 14 Mart Cumartesi günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki Emekli sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ekonomist
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen çifte ödeme süreci, 2026 yılı Ramazan Bayramı’nın 20-22 Mart tarihlerine denk gelmesi sebebiyle öne çekilerek 14 Mart itibarıyla başlatıldı. Bu yıl emekliler, 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyelerini ve Mart ayı maaşlarını aynı takvim içerisinde, tahsis numaralarına göre alıyorlar.

Emekli Maaş ve İkramiye Ödeme Takvimi

1. SSK (4A) Emeklileri:

14 Mart Cumartesi: Ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanların ödemeleri tamamlandı.

15 Mart Pazar: Ödeme günü 21, 22 ve 23 olanların ödemeleri hesaplara geçti.

16 Mart Pazartesi (Bugün): Maaş ödeme günü 24, 25 ve 26 olan SSK emeklilerinin maaş ve ikramiye ödemeleri bugün yapılıyor.

 

2. Bağ-Kur (4B) Emeklileri:

17 Mart Salı: Maaş ödeme günü 25 ve 26 olanlar ödemelerini alacak.

18 Mart Çarşamba: Maaş ödeme günü 27 ve 28 olanların ödemeleri gerçekleştirilecek.

 

3. Emekli Sandığı (4C) Emeklileri:

19 Mart Perşembe: Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri tek seferde hesaplara yatırılacak.
