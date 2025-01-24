ARA
DOLAR
35,70
0,19%
DOLAR
EURO
37,43
0,57%
EURO
GRAM ALTIN
3181,14
0,83%
GRAM ALTIN
BIST 100
10080,92
-0,31%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Emeklilerin zam farkı bugün ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemelerinin bugün hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

24 Ocak 2025 | 10:00
Emeklilerin zam farkı bugün ödenecek

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların bu yılki zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların geçen yılki ek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını belirtti.

Ödemelerin hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, 4/1-c Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye 8 milyar 125 milyon lira zam farkı, harp ve vazife malullüğü aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye ise 1 milyar 339 milyon ek ödeme yapılacağını kaydetti.

Ödemeler aylık alınan banka ve PTT şubelerinden yapılacak. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3181,14 0,83%
  • ALTIN ONS 2771,39 0,64%
  • BIST 100 10080,92 -0,31%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,048 -0,6%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43391 -0,25009%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 99 -0,2416%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,7024 0,1923%
  • EURO/DOLAR 1,0474 0,551%
  • EURO/TURK LIRASI 37,427 0,5686%
  • STERLIN/DOLAR 1,23972 0,34644%
Borsa Haberleri
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (23 Ocak)
Margün Enerji'den (MAGEN) halka arz onayı açıklaması
Galatasaray (GSRAY) transfer detaylarını KAP'a bildirdi
23 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Lila Kağıt (LILAK) bilanço tarihi belli oldu
Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklaması yapan 4 şirket
SPK'dan yeni bülten: 4 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsada 1 hissede yatırımcı bazında tedbir kararı
Bir hissede yatırım aracı bazında tedbir kararı
Borsa İstanbul Pay Piyasası tatil günleri (2025)
ASELSAN'dan 36,7 milyon avroluk sözleşme
Halka arz planlayan şirketin hedefinde yeni pazarlar var
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
GERİ
İLERİ
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (23 Ocak)
Margün Enerji'den (MAGEN) halka arz onayı açıklaması
Galatasaray (GSRAY) transfer detaylarını KAP'a bildirdi
23 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Lila Kağıt (LILAK) bilanço tarihi belli oldu
Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklaması yapan 4 şirket
SPK'dan yeni bülten: 4 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsada 1 hissede yatırımcı bazında tedbir kararı
Bir hissede yatırım aracı bazında tedbir kararı
Borsa İstanbul Pay Piyasası tatil günleri (2025)
ASELSAN'dan 36,7 milyon avroluk sözleşme
Halka arz planlayan şirketin hedefinde yeni pazarlar var
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL