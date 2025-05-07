En güçlü 50 kadın CEO ödüllerini aldı

Ekonomist dergisi tarafından düzenlenen "En Güçlü 50 Kadın CEO + 1 Kız Gelecek” zirvesi ve ödül töreni, Türkiye iş dünyasının kadın liderlerini bir araya getirdi. Bu yıl 13. kez gerçekleştirilen araştırma ile Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su belirlenirken, bu yıl ilk kez Allianz Türkiye ve Koruncuk Vakfı iş birliği ile "En Güçlü 50 Kadın CEO + 1 Kız Gelecek” adını aldı. Allianz Türkiye’nin Koruncuk Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği “Bir Kız Gelecek” programı, Koruncuklu kız çocuklarını eğitimden kariyer yolculuklarına, her alanda desteklemeyi amaçlıyor.

‘En Güçlü 50 Kadın CEO + 1 Kız Gelecek’ araştırmasının ödül töreni Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ödül töreni öncesinde ayrıca, “Liderlerin Ajandası” ve “Bir Kız Gelecek” başlıklı panellerde kadın liderler ve geleceğin kadın lider adayları konuştu.

‘GENÇ KIZLARIMIZ İÇİN ROL MODELSİNİZ’

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz, “Bugün Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin en değerli yüzü olan kadın CEO’larla ve geleceğin filizleri kızlarımızla birlikteyiz. 13.’sünü gerçekleştirdiğimizin araştırmamızın törenini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl farklı olarak Allianz Türkiye ve Koruncuk Vakfı ile birlikte, ‘Bir Kız Gelecek’ diyoruz. Kadın CEO’lar olarak kızlarımızın, Türkiye’nin tüm genç kızları için rol modelsiniz. Sizlerin yol göstermeleri ile birlikte kızlarımız Türkiye’nin geleceği olacak” diye konuştu. Türkiye’de ve dünyada kadın istihdamının önemine dikkat çeken Yılmaz, “Dünya genelinde kadın istihdamı yüzde 30’lar seviyesinde, İskandinav ülkelerinde yüzde 40’lara çıkıyor. Hizmet sektörlerinde öne çıkarken inşaat gibi sektörlerde bu oran düşüyor. Şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın üye oranı ne yazık ki yüzde 19 bile değil” dedi.

KADIN LİDERLER ‘LİDERLERİN AJANDASI’NI KONUŞTU

“En Güçlü 50 Kadın CEO + 1 Kız Gelecek” araştırmasının ödül töreni öncesinde ‘Liderlerin Ajandası’ başlıklı panel Ekonomist Dergisi Editörü Özlem Bay Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelin konuşmacıları; Indeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek, Hepsiburada CEO’su Nilhan Önal Gökçetekin, QNB Invest Genel Müdürü Pamir Karagöz ve Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu oldu. Ekonomist dergisinin 13 yıldır Türkiye’nin en güçlü kadın CEO’larını açıkladığını belirten Ekonomist Dergisi Editörü Özlem Bay Yılmaz, “Bu yıl da 8 Mart’a gelen sayımızda bu araştırmayı yayınladık. Kadınların dünya genelinde üst orta düzey seviyelerde yer alma oranı yüzde 30 iken Türkiye’de ne yazık ki yüzde 20’ler seviyesinde kalıyor. Bugün ağırladığımız kadın CEO’ların şirketlerine ve ülkelerine kattıkları değerleri kendilerinden dinleyeceğiz” diyerek sözü panelistlere bıraktı.

Panelde konuşan Indeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek, “Türkiye genelinde 8 bin ortağımıza hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Verdiğimiz hizmetleri en iyi bir biçimde gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz 2025’te 40 milyar dolar ciroyu geçen bir teknoloji şirketi olmak. Orta vadede ciromuzu iki katına çıkarmak ve 5 yıl içinde de bölgenin en büyük 5 teknoloji şirketinden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

Özellikle gençlere hayata çok pozitif yönden bakmalarını tavsiye eden Sürek, şunları söyledi:

“İş hayatında temel olarak baktığımızda bir sorunu çözmek için bulunuyoruz. Markalarla iletişimde çok açık olmalıyız. Yöneticiler olarak ekibin önündeki engelleri ortadan kaldıran yöneticiler olmalıyız. Türkiye’deki kadınların önündeki engelleri kaldırmaktan öteye geçerek Bilişim ve Eğitim Vakfı’nı hayata geçirdik; Türkiye’deki kadınlarımıza, gençlerimize ilham olmanın yanında destek olmak, katkıda bulunmak için çalışıyoruz.”

‘2025 VERİMLİLİK YILI’

Hepsiburada CEO’su Nilhan Önal Gökçetekin de, Hepsiburada’nın 25 yıldan bu yana Türkiye’nin ve dünyanın en iyi teknoloji şirketlerinden biri olduğunu vurguladı. Türkiye’nin en büyük teknoloji merkezlerinden birine sahip olduklarını belirten Gökçetekin, şöyle devam etti: “2025 bizim için önemli yatırım yılı. Kaspi bizimle gücünü birleştirerek dünyanın en iyi teknoloji şirketlerinden biri haline gelecek. 2025 tüm sektörler için nakdine sahip çıkma ve verimlilik yılı. Teknolojiye yatırım yapıyoruz. TÜBİTAK’la birlikte yapay zeka merkezi kurduk. Türkiye’nin en hızlı teslimat şirketi HepsiJet. 2500 tane iş ortağımız var. En iyi ortaklarımız kadın girişimciler. 63 bin kadın girişimcimiz var hedefimiz 120 bin. Bu yıl yapacağımız altyapı yatırımlarımızla bu sayıyı büyüteceğiz. Deprem bölgesinde 3 merkez açtık ve kadın girişimci yetiştiriyoruz. Bir kadın 40 kişinin hayatına olumlu olarak dokunuyor.”

Gökçetekin ayrıca, “2025 mesajlarımızdan biri ‘kadın yöneticilerinize şans verin’. Türkiye’de tüm şirketlerin kadın yönetici oranı yüzde 50’lerin üzerinde oranında olmalı” dedi.

Çocukların çok erken yaşta çalışmaya başlamasının önemine de dikkat çeken Gökçetekin, “Ben 15 yaşında çalışmaya başladım. Geçen yıl bir kızımı 15 yaşında Nepal’e yolladım. Türkiye’de bu konuda bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Liseli gençleri oturdukları yerden çalışmaya teşvik ediyoruz; Link Gelir ile oturdukları yerden ayda 50 bin TL kazanabilirler” diye konuştu.

‘FİNANSAL OKURYAZARLIK ARTMALI’

Aynı zamanda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı olan QNB Invest Genel Müdürü Pamir Karagöz ise konuşmasında, “6,6 milyon yatırımcımız var. Geçmişte 1 milyon civarıydı 8 milyona ulaştı. Bunun yüzde 35’i kadınlar. 6,6 milyon kişinin yüzde 45’i 6 bin TL’nin artındaki sermayesini borsaya getiriyor. Çocuklarımızın ilkokul seviyesinden itibaren finansal okur yazarlıklarının geliştirilmesi lazım. Bizde insanların yüzde 23’ü finansal okur yazarlığı var. Bu seviyenin geliştirilmesi lazım” dedi.

Yatırımcı tercihleri değiştiği için güvenli bir platform oluşturmak istediklerine vurgu yapan Karagöz, şöyle devam etti: “Finans sektöründeki şirketler birbiriyle yarışmıyor, hızlı olmak gerekiyor. Trendler değişiyor. Daha kişiselleştirilmiş, daha otonom sürdürülebilir ve güvenli olması gerekiyor. Gençler sürdürülebilirliğe çok önem veriyor; sosyal etki yapan, şeffaf şirketlere yatırım yapmak istiyor. Sürdürülebilirlik teması dünyada çok önemli. QNB Invest her türlü çalışmamızı karbon nötr yapmaya çalışıyoruz.”

Aracı kurumlardaki kadın yönetici oranının yüzde 18,7 olduğunu ve bu oranın yüzde 25’lerde olması gerektiğini vurgulayan Karagöz, “190 şirketimizde kadın yönetici yok. Yüzde 40’lık bir kadın kotası konulması gerekiyor bunu SPK’ya önerdik. Avrupa ülkelerinde sermaye piyasasındaki şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın yönetici oranı yüzde 40” diye konuştu.

1980’lerin-1990’ların cetvelli otoriter liderliğinin tarih olduğunu artık genç nesillerin yöneticileri ile birlikte yürümek istediğini söyleyen Karagöz, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni dünyanın global olarak etkileşimi çok yüksek. Bu nedenle kadınların dönemi başladı çünkü kadınlar etkileşime açık. Her sabah uyanıyoruz ve gelişmeler oluyor, QNB Invest olarak çok hızlı ve verinde kararlar alıyoruz ve bunun bizim başarımızın sırrı olduğunu düşünüyorum. 15 yaşında kızım var onu bu yıl Çayırova’ya lise stajına yolluyorum. Gitsin çalışsın. Yeni nesil kendiyle hayatla barışık, yeniliklere açık. Artık üniversiteler de anlamını yitirmeye başladı, İngiltere’de 3 yıla düştü. Girişimciler artık üniversite okumayı bırakıyor.”

YAPAY ZEKA VURGUSU

Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu da, “Yapay zeka bizim sektörümüzde yıkıcı inovasyonun kaynağı olacak” diyerek yapay zekanın etik değerlerle kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Ajandalarının başında teknoloji ve sürdürülebilirlik olduğunu belirten Yelkencioğlu, küresel ısınmadan tarıma etkisine kadar sürdürülebilirlik öne çıktığını, yeni neslin de sürdürülebilirliğe önem verdiğini söyledi.

2030’a kadar karbon emisyonumuzu azaltmak için Türkiye dahil birçok projede yer aldıklarını vurgulayan Yelkencioğlu, şöyle devam etti: “Kendi teknoloji ekiplerimiz değerlendirmelerimizi yaparken müşterilerimizin de sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamalıyız. Dünyamızın daha güvenli olması önemli. O nedenle çalışanlarımız bu amaçla yatağından kalkıyor. Meslek liseleri, üniversite 3.4. sınıflara staj programları ve mentorluk yapıyoruz. İş hayatına hazırlanmaları bakımından bu çalışmalar önemli.”

Sözlerini “Güvenlik sektöründe erkek çalışan oranı çok yüksek. Teknik ekiplerde erkek ağırlığı yüksek ama yönetim kadrosunda kadın oranı yüzde 45’lerde” diyerek sürdüren Yelkencioğlu, tüm çalışanlara ve özellikle de kadın çalışanlar için fark yaratan çalışmalara, fırsatlara karşı hazırlıklı olmalarını önerdi.

“Cam tavan hiçbir kızımızın başında olmaması gereken bir şey” diyen Yelkencioğlu, şöyle devam etti: “Daha güçlü bir lider olmak üzere zorluklar, daha mücadeleci olmayı sağlıyor. Severek yapabileceği bir işi seçmesi için 17-18 yaşında bunu yapmasını bekliyoruz. Lise stajı gerçekten önemli. Bir staj yapılacaksa belirli bir kapsamda ve birkaç farklı şirket bünyesinde olmalı ki işini seçebilsin. Artık tek iş yerinde çift kariyer yapılabilir. Bu kadar özel üniversite var ama akıcı İngilizce konuşan kişi sayısı oldukça az. Pandemiyle artan sosyal medya kullanımı iletişimin dijitalleştiği bir süreçteyiz ve birçok gencin kendini ifade etmekte güçlük çektiğini görüyoruz. Tüm çalışanlar ve özellikle kadınlar konfor alanından çıkmak zorunda. Konfor alanından çıkmadığınızda başarılı olmanız mümkün değil.”

‘BİZ KIZ GELECEK’ PANELİ

“En Güçlü 50 Kadın CEO + 1 Kız Gelecek” ödül töreni öncesinde gerçekleştirilen ikinci panelde ise “Bir Kız Gelecek” başlığı ile Allianz Türkiye ve Koruncuk Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen projenin detayları ele alındı. Moderatörlüğünü gazeteci Ayşe Arman’ın yaptığı panelin konuşmacıları; Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Z. Figen Samuray ile Koruncuk Kızları Mesude Besni ve Nurşen Aydın oldu.

Panelde konuşan Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Bizim için eğitim ve çocuklar sosyal sorumluluk projelerimizde birinci sırada. Bunun için de Koruncuk’la birlikte çalışıyoruz. Depremden etkilenen 25 kızımızı Koruncuk Vakfı ile birlikte destekliyoruz. 2200 m2’lik yurt yatırımının temellerini attık. Hedefimiz finansal sektörde ya da nerede mutlu olurlarsa orada çalışmaları için desteklemek” dedi.

Türkiye’de kadının yönetimdeki oranının yüzde 20’lerde olduğunu hatırlatan Tolga Gürkan, bu konuda Türkiye’nin daha ileri gitmesi gerektiğini vurguladı. Tolga Gürkan, “Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması çok önemli. Bunun için Allianz olarak çalışıyoruz. Yönetim kurulunda kadın çalışan sayısı yüzde 30, bunda yüzde 50’ye kadar gidecek yerimiz var. Özellikle güçlü kadın lider adaylarımızı kendi içimizde yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Allianz Türkiye’nin desteklediği ‘Bir Kız Gelecek’ projesinden depremzede 25 kız çocuğu destek alırken, 17 Nisan’da İstanbul Bolluca'da bulunan Koruncukköy'deki yeni yurt binasının temelleri atıldı.

ÇOCUKLARA UMUT OLUYOR

Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Z. Figen Samuray da, Koruncuk Vakfı olarak 2016’dan beri çalıştıklarını misyonlarının önüne fırsat verilmemiş çocukları desteklemek olduğunu vurguladı. 6 Şubat depreminden sonra misyonlarının derinleştiğine dikkat çeken Samuray, “Kaynaklarımızın büyük bir kısmını o bölgelerden gelen çocuklara ayırdık. Urla’da yurdumuz var ve oradaki kampüsümüzde ortaokul yurdumuzun temellerini Allianz ile birlikte attık. Ülkemizde kız çocukları sadece kendilerini değil tüm toplumu destekliyorlar. Bu projemiz insan odaklı tüm toplumu etkileyen bir dayanışma” diye konuştu.

Çocukların okulu bırakmalarının en önemli nedenlerinin ekonomik yoksunluk ve aile baskısı olduğunu belirten Samuray, “Sonrasında da erken evlilik yapmak zorunda kalıyorlar. Çocuklarımızı 10 yaşından itibaren alıp sonrasında da destekleyen bir kurumuz. Sadece bir yurt yapmak değil sonrasında da kız çocuklarımızı destekleyecek bir kurumun olması son derece önemli” dedi.

“Koruncuk Vakfı olarak özellikle kırsal alandan olan tüm başvurulara gidiyoruz, eğitimden kopmaları ve erken evlilikleri görüyoruz. Doğal hakları olan hiçbir hakka ulaşamıyorlar ne yazık ki” diyen Samuray, çalışmalarını şöyle özetledi: “Bu çocuklara mezuniyet kıyafetlerinden eğitimlerine kadar her şeylerini bir ebeveyn gibi bakıyoruz. 11 değişik okula giden çocuğumuz var. Dershanelerle anlaştık. Dershaneler bizim yurdumuza geliyor; orada küçük bir dershane kurduk. Başarı şansı aramıyoruz. Hiçbir başarı sağlayamayan çocuğun önüne aynı fırsatı verirseniz, o çocuk başarılı oluyor. Önemli olan kendi ayakları üzerinde durabilmeleri.”

Samuray, Koruncuk’un arkasında bir aile, bir şirket olmadığını, Allianz’ın desteğinin Koruncuk için çok önemli olduğunu vurguladı. Figen Samuray, Bir Kız Gelecek programı çok önemli bir proje olduğuna dikkat çekerek, tüm kurumları bu projenin içinde olmaya davet etti.

KORUNCUK KIZLARI

Panelde konuşan Koruncuk Kızı Nurşen Aydın, 14 yaşından beri Koruncuk Vakfı’ndan destek aldığını ve bu aileden desteklenmekten mutluluk duyduğunu vurguladı. Aydın, “Figen hocama sorup destek alıyorum. Ben ileride buradaki kadın CEO’lar gibi örnek bir lider olmak, rol model olmak istiyorum. Şu anda bilgisayar mühendisliği okuyorum. Kendimi farklı alanlarda da geliştirmeye çalışıyorum. Koruncuk bana her zaman destek oluyor, arkamda böyle güçlü bir desteğin olması çok güzel” diye konuştu.

Koruncuk Kızı Mesude Besni ise, “6 Şubat depreminde Kahramanmaraş’taydım ve orayı bırakıp başka şehre gitmek zorunda kaldım, Koruncuk’ta 4 ay kadar kaldım ama bana çok destek oldular. Koruncuk sizi bir kez aldığında asla bırakmıyor. Şu anda İngiliz Dili Edebiyatı okuyorum” dedi. Mesude Besni, yapay zekanın her şeyi ele aldığı günümüzde sanatı ele alıp bu konuda örnek ve öncü bir birey olmak istediğini de vurguladı.