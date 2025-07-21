Enflasyon düzeltmesinde baz alınacak ortalama ticari kredi faiz oranları belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yılın ikinci çeyreği için, enflasyon düzeltmesi kapsamında dikkate alınacak ortalama ticari kredi faiz oranlarını açıkladı.

GİB'in açıklamasına göre nisan ayı için oran yüzde 64,53, mayıs ayı için yüzde 64,96 ve haziran ayı için yüzde 65,41 olarak tespit edildi.

Açıklama şöyle:

"213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ile geçici 33 üncü maddesi uyarınca, 2023 hesap dönemi sonunda ve düzeltme şartlarının gerçekleşmesine/varlığına bağlı olarak (geçici vergi dönemleri dâhil) izleyen hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tablolar ve yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esasları 30/12/2023 tarihli ve ikinci mükerrer 32415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiş ve uygulamaya yönelik bazı hususlar ile örnekli açıklamalara 20/2/2024 tarihli ve 165 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1/11/2024 tarihli ve 176 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer verilmiştir.

Söz konusu düzeltme işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranlarının belirlenmesi bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Ortalama Ticari Kredi Faiz Oranları

165 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin (12.3.) bölümünde ortalama ticari kredi faiz oranlarının belirlenerek ilgili dönemlerde Başkanlığımızca ayrıca açıklanacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, 2025/Nisan, 2025/Mayıs ve 2025/Haziran aylarına ilişkin ortalama ticari kredi faiz oranlarına aşağıda yer verilmiştir."

Tablo: