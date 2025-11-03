Enflasyon rakamları açıklandı: Memur ve emeklinin enflasyon farkı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2,55, yıllık ise yüzde 32,87 oranında artış gösterdi. Açıklanan verilerin ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine enflasyon farkı da belli oldu.

Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı yüzde 5 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ise yüzde 10,25 olarak hesaplandı.

Mevzuata göre SGK ve BAĞ-KUR emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Ocak 2026 maaşlarına yansıyacak bu artış, kasım ve aralık aylarında açıklanacak aylık enflasyon rakamlarının birikimli etkisiyle belirlenecek.