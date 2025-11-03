ARA
DOLAR
42,04
-0,05%
DOLAR
EURO
48,43
-0,20%
EURO
GRAM ALTIN
5428,11
0,28%
GRAM ALTIN
BIST 100
11051,69
0,73%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Enflasyon rakamları açıklandı: Memur ve emeklinin enflasyon farkı ne kadar oldu?

Enflasyon rakamları açıklandı: Memur ve emeklinin enflasyon farkı ne kadar oldu?

TÜİK'in ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla maaş artış hesaplamaları da belli oldu. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 10,25, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5 oranında enflasyon farkı uygulanacak.


Enflasyon rakamları açıklandı: Memur ve emeklinin enflasyon farkı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2,55, yıllık ise yüzde 32,87 oranında artış gösterdi. Açıklanan verilerin ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine enflasyon farkı da belli oldu.

Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı yüzde 5 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ise yüzde 10,25 olarak hesaplandı.

Mevzuata göre SGK ve BAĞ-KUR emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Ocak 2026 maaşlarına yansıyacak bu artış, kasım ve aralık aylarında açıklanacak aylık enflasyon rakamlarının birikimli etkisiyle belirlenecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL