Engelli ve eski hükümlülere yönelik projelere yaklaşık 232 milyon TL'lik hibe desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamı için yetkili komisyon tarafından 629 projenin değerlendirildiğini 440 projenin kabul edildiğini ve toplam 231 milyon 831 bin 279 liralık hibe desteği sağlandığını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Işıkhan, 213 adet Engelli Kendi İşini Kurma Projesi'ne 121 milyon 312 bin 947 TL, 220 Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi'ne 102 milyon 840 bin 521 TL, 6 adet Mesleki Eğitim ve Mesleki Rehabilitasyon (MEK) Projesi'ne 4 milyon 506 bin 931 TL, 1 Korumalı İşyeri Projesi'ne ise 3 milyon 170 bin 880 TL destek verildiğinin de altını çizdi.

"İş hayatına katılımı kolaylaştıran proje ve hibe programlarını uygulamaya devam edeceğiz"

Prof. Dr. Vedat Işıkhan, iş hayatına, üretime katılımı kolaylaştıran proje ve hibe programlarını uygulamaya devam edeceklerini de ifade etti:

"Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını kararlılıkla güçlendirmeye devam ediyoruz.

Birçok alt başlıktan oluşan 440 projeye toplamda 232 milyon liraya yakın hibe desteği sağladık.

Sosyal devlet anlayışımız ile vatandaşlarımızı destekleyen, iş hayatına, üretime katılımını kolaylaştıran proje ve hibe programlarını uygulamaya devam edeceğiz."