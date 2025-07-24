Enpara.com Enpara Bank oluyor: IBAN'lar ne zaman değişecek?

Enpara kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir değişiklik yolda. Dijital bankacılık hizmetlerini yıllardır QNB Finansbank çatısı altında sürdüren Enpara.com, Eylül-Ekim 2025 döneminde yeni kurulan Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor.

Bankadan kullanıcılara gönderilen resmi duyuruya göre bu devirle birlikte, müşterilerin hesap numaraları aynı kalacak ancak IBAN numaraları yasal zorunluluk nedeniyle değişecek.

Devir işlemi tamamen otomatik olarak gerçekleşecek ve kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek olmayacak. Ancak Enpara kullanıcılarının yeni IBAN’larını düzenli olarak para gönderen kişi ve kurumlarla paylaşmaları gerekecek.

Yanlışlıkla eski IBAN’a para gönderilmesi durumunda, devir tarihinden önce Enpara mobil uygulamasından verilecek bir talimat sayesinde, QNB Finansbank bu transferleri 90 gün boyunca otomatik ve ücretsiz olarak Enpara Bank hesaplarına yönlendirecek.

Bu talimat verilmezse, eski IBAN’a yapılan EFT veya SWIFT işlemleri iade edilecek.

FAST ve havale işlemleri otomatik reddedilecek

Eski IBAN’a yapılacak FAST ve havale işlemleri ise teknik sistem gereği gönderim anında otomatik olarak reddedilecek. Bu nedenle, IBAN değişikliği sonrası tüm para transferlerinin yeni IBAN’lara yönlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Mevcut ürünler aynı kalacak

Devir işlemi sonrasında Enpara.com’un sunduğu tüm ürün ve hizmetler aynı şekilde ve masrafsız olarak sunulmaya devam edecek. Kredi kartları ömür boyu aidatsız olacak, EFT/FAST/havale işlemleri yine ücretsiz olacak.

Mobil uygulama güncellenecek

Geçişin ardından kullanıcılar mevcut cep şubesine girmeye çalıştıklarında, Enpara Bank’a ait yeni mobil uygulamayı indirmeleri istenecek. Kullanıcılar mevcut şifreleriyle yeni uygulamaya giriş yapabilecek. Mevcut banka ve kredi kartları ise aynı şekilde kullanılmaya devam edecek.

Bilgilendirme ve teknik kesinti olacak

Veri geçişi sırasında (muhtemelen gece saatlerinde) sistemlerde kısa süreli kesintiler yaşanabileceği belirtilirken, kullanıcılar bu konuda ayrıca bilgilendirilecek.