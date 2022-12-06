EPDK 45 şirkete lisans verdi

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 45 şirkete lisans verildi.



EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, elektrik piyasasında 28 şirkete tedarik lisansı, 3 şirkete üretim lisansı verildi. 1 şirketin üretim lisansı iptal edilirken, 2 şirketin üretim lisansı ise sonlandırıldı.



Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 11 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.



Petrol piyasasında 1 şirkete işleme lisansı, 1 şirkete de madeni yağ lisansı verildi. Aynı piyasada 1 şirketin depolama lisansı, 1 şirketin ise ihrakiye teslimi lisansı süresi uzatıldı.



Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında da 1 şirket LPG dağıtıcı lisansı verilirken, 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansı sona erdirildi.