Erdoğan: "Milli gelirimizi 2024 yılında 1,5 trilyon dolar sınırına getirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası rezervlerinin 189,7 milyar dolar olduğunu ifade eden Erdoğan, milli gelirin geçtiğimiz sene 1,5 trilyon dolar sınırına geldiğini de kaydetti.

"Milli gelirimizi 1,5 trilyon dolar sınırına getirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin G-20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olduğuna dikkat çekerek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"2024 yılı satın alma gücü paritesine göre 12'nci sıradayız. İnşallah bu sene 11'inci sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüme kaydettik.

2002'de 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 2024 yılında 1,5 trilyon dolar sınırına getirdik. Kişi başına düşen milli gelirimiz, 3 bin 608 dolarken 2024 yılında 14 bin 751 dolara ulaştı. 2025 yılı ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. Merkez Bankası rezervimiz - buraya dikkat edin - 27 milyar dolardı, bugün 189,7 milyar dolar.

36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 270 milyar doları zorluyor. Turist sayımızı 15 milyondan 62 milyon 270 bine, turizm gelirimizi ise 61 milyar doların üzerine çıkardık. Savunma sanayindeki başarı hikayemizi sizler zaten biliyorsunuz. Şuraya da özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum.

2002 yılında ülkemizdeki motorlu kara taşıtı sayısı 8,5 milyonken bugün itibariyle 33 milyonu buldu. 2000'li yılların başında 13 milyon civarında binamız vardı. Son 23 yılda bunu ikiye katlayarak 26 milyona ulaştırdık. 26 olan havalimanı sayımız 58'e yükseldi. Eğitimde derslik sayımız 343 bindi, bugün 615 bini geçti. 76 olan üniversite sayımız aynı şekilde 308'e ulaştı. Sağlıkta yatak sayımızı 164 binden alıp 271 bine çıkardık. Şehir hastaneleri adını verdiğimiz 25 adet modern sağlık kampüsünü milletimizin hizmetine sunduk."

"Deprem bölgesi için 90 milyar dolar harcama yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 53 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremleri hatırlatarak, deprem bölgesi için 90 milyar dolar civarında harcama yaptıklarını, yalnızca 2,5 yılda 304 bin konutu afetzede vatandaşlara teslim ettiklerini vurguladı.

Erdoğan ayrıca, yıl sonuna kadar hedeflerinin 453 bin konutun anahtarlarını takdim etmek olduğunu da ekledi.

"Türkiye, milli gelire göre en fazla yardım yapan ülkelerden biri"

Türkiye'nin milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biri olduğunu da kaydeden Erdoğan, şunları ifade etti:

"Kimsenin inancına, kimliğine, kökenine bakmıyor, nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz. Bunları yaparken de başkaları gibi hiçbir maddi karşılık beklemiyoruz. Kıymetli misafirler, çok değerli dostlarım, sizlerin de çok iyi bildiğine inandığım bir Afrika atasözü şöyle diyor, 'Hızlı yol almak istiyorsan yalnız git. Ama eğer uzak menzilleri hedefliyorsan birlikte yürü.' İşte, hikmet dolu bu sözün ışığında Afrika'yla ilişkilerimizi uzun vadeli ve sürdürülebilir bir gelecek tasavvuru üzerine bina ettik. Hamdolsun biz tarihinin hiçbir sayfasında sömürgecilik lekesini, bu utancı taşımamış bir ülkeyiz."