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Esnafa 100 milyar liralık kredi paketi desteği başladı

28 Kasım 2022 | 11:32
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:16
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Esnafa 100 milyar liralık kredi paketi desteği başladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi destekleri başladı. Halkbank vasıtasıyla esnafa 60 ay vade ile yüzde 7,5 faizli 500 bin TL kredi verilecek.

Esnaf ve sanatkarlara yönelik oluşturulan 100 milyar liralık kredi paketi desteğinde ödemeler başladı.

Paket kapsamında 60 ay vade imkanı ve yüzde 7,5 faiz oranıyla kredi verilecek. Halkbank aracılığıyla kullandırılacak kredi tutarı, 500 bin lira olacak.

Türkiye genelinde esnaf odalarına kayıtlı tüm işletme sahipleri krediden yararlanabiliyor.

2 milyondan fazla esnafın krediden faydalanması bekleniyor. Kredi paketinin, reel sektöre olumlu yansıması bekleniyor.
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