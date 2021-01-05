- GELİR KAYBI VE KİRA DESTEK TUTARLARI
- ESNAF DESTEK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
- BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?
- DESTEK TUTARI BANKA HESABINA YATIRILACAK
- BAŞVURUNUN RET GEREÇKESİNE İTİRAZ
- DETAYLAR RESMİ GAZETEDE YER ALMIŞTI
- NE KADAR DESTEK VERİLECEK?
- KİRA DESTEĞİYLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER
- ESNAFA DESTEK BAŞVURU KOŞULLARI: KİMLER BAŞVURABİLECEK?
- ESNAFA DESTEK İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ile kira desteğinden şartların sağlanması durumunda aynı anda yararlanılabilecek.
Ticaret Bakanlığının destek paketine yönelik hazırladığı bilgilere göre, söz konusu desteklere ticari kazancı basit usulde vergilenenler, esas faaliyeti açıklanan ekonomik faaliyetlerden olan gerçek kişi vergi mükellefleri ile gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf ve sanatkarlar başvurabilecek.
Vergi kayıtlarında yer alan esas faaliyet konusu itibarıyla söz konusu şartlardan herhangi birini taşıyan ve 14 Aralık 2020’den önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirenler desteğe başvuru yapabilecek.
GELİR KAYBI VE KİRA DESTEK TUTARLARI *
- Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.
- Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.
- İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.
- Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.
- Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.
ESNAF DESTEK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR? *
Destek başvuruları elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan, “Gelir Kaybı Desteği Başvurusu” ve “Kira Desteği Başvurusu” bağlantılarından yapılacak.
BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH NE ZAMAN? *
Destek başvuruları 8 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek.
T.C. Kimlik Numarasının son hanesi ‘0’ olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba, ‘2’ olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe, ‘4’ olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma, ‘6’ olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi, ‘8’ olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecek. 4-8 Ocak arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.
Başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden alınabilecek.
DESTEK TUTARI BANKA HESABINA YATIRILACAK *
- Destek başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda başvuru esnasında belirtilen banka hesabına destek tutarı yatırılacak.
- Ödemeler ocak, şubat ve mart aylarında olmak üzere üç eşit tutarda ödenecek. Desteklerin ödeneceği tarihlere ilişkin duyurulara www.ticaret.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
BAŞVURUNUN RET GEREÇKESİNE İTİRAZ *
- Başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda ret gerekçesi www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Ret gerekçesine ilişkin itirazlar, ret tarihinden itibaren on gün içerisinde aynı internet adresinden yapabilecek.
- İtiraz başvurusu itiraz süresi bittikten sonra beş iş günü içerisinde sonuçlandırılacak. İtiraz sonucu da www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
- Vergi mükellefiyetinin sonlandırılması durumunda destek ödemesi yapılmayacak.
- Mesleki faaliyet bakanlıkça belirlenen listede olduğundan dolayı destek alınıyorsa, destekten faydalanılan dönemlerde ilgili mesleki faaliyetin sonlandırılması veya başvuru şartlarının taşınmadığının tespiti durumunda da destek ödemesi kesilecek.
DETAYLAR RESMİ GAZETEDE YER ALMIŞTI *
Buna göre, destek programı kapsamında hibe, “gelir kaybı desteği” ve “kira desteği” olmak üzere iki şekilde sağlanacak. Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç ay olacak.
NE KADAR DESTEK VERİLECEK? *
Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.
KİRA DESTEĞİYLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER *
Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.
İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.
İşte merakla beklenen kira ve hibe desteğinde yararlanma koşulları ve başvuru sürecinin detayları::
ESNAFA DESTEK BAŞVURU KOŞULLARI: KİMLER BAŞVURABİLECEK? *
- Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık’tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.
- Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.
- Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilecek.
- Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecek.
- Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Destek başvurusu yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu kişilere ödeme yapılmayacak.
- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek.
ESNAFA DESTEK İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? *
- Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ile bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.
- Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.
- Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak.
- Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek.
- Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek.
- Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak.
Bu yılın 8. halka arzı: Borsa’da gong Arzum için çaldı… Ne kadar talep geldi?
Bir cevap yazın