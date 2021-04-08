Pandemi ile birlikte hibrit ofis çözümlerinin sunulduğu yeni nesil esnek çalışma alanlarına olan talep arttı. Bu alanda İstanbul’da 9 lokasyonda hizmet veren Kolektif House da hizmetlerini çeşitlendirdi. Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, “İstanbul dışında farklı illerde de olma planlarımız var. Ankara, İzmir başta olmak üzere çalışma hayatının yoğun olduğu büyükşehirlerde olası fırsatlar üzerinde çalışıyoruz” diyor.

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

lgokmen@ekonomist.com.tr

Evden çalışmanın yaygınlaştığı günümüzde şirketlerin büyük bir kısmı ofis alanlarını da esnek hale getirdi. Bu süreçte uydu ofisler ya da belirli zamanlarda gidilen hibrit modellerin sunulduğu yeni nesil esnek ofis alanları öne çıktı. Kolektif House, Levent, Maslak, Ataşehir, Şişhane’de toplam 9 farklı lokasyonda startup’lardan kurumsal şirketlere, global firmalardan butik ajanslara kadar farklı ölçek ve sektörden markalara, stratejik yaklaşımlarla hibrit çalışma alanı çözümleri sunuyor. Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur ile esnek çalışma alanlarını, değişen trendleri ve şirketin çalışmalarını konuştuk.

Kolektif House ve hizmetlerinden bahseder misiniz?

Kolektif House olarak 2015’ten beri değişen çalışma alanı ihtiyaçlarını geniş bir perspektif ile ele alıyoruz. Çalışmanın insanı sınırlandırmasına değil, özgürleştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Geleneksel çalışma biçimlerinin ve ofislerin dönüşümüne öncülük ediyoruz. Her ihtiyaca uygun sunduğumuz bireysel, kurumsal ve inovatif ofis çözümlerimizle şirketleri özgürleştiriyoruz. Paylaşımlı çalışma alanlarımızda Hazır Ofis, Gezgin, Sabit Masa, Sanal Ofis ve Dijital Üyelik olmak üzere 5 farklı çözüm ile hizmet veriyoruz. Bu üyelik modellerimizde üyelerimiz farklı lokasyonlardaki ortak çalışma alanlarımızda dilediğince çalışabilirken, Kolektif ekosistemi ile networking imkânına da kavuşuyor. Dijital Üyelik ile kullanıcılar lokasyona gelmeden online üyelik başlatabiliyor ve ayda 3 gün lokasyon kullanımına sahip oluyor. Üyelerimiz ayrıca networking imkânına erişmenin yanında Kolektiflilere özel indirimlerden yararlanabiliyor ve online/offline etkinliklere katılabiliyor. ‘Kullandığın kadar öde’ sistemi ile de ihtiyaca yönelik ek günlük ofis ve toplantı odası kullanımı alabiliyor. Öte yandan sektördeki bilgi birikimimiz ile yeni iş dünyasının güncel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler de geliştirdik. Bunlardan Kolektif Enterprise hızla benimsenen ve yaygınlaşan hibrit çalışma modelinde dağınık ofis altyapısı kurmak isteyen şirketler için en efektif çözüm. Kolektif Enterprise ile kurumlara en optimum çözümü sunmak için öncelikle çalışma alanı stratejisi çalışarak ihtiyaçları belirliyoruz. Ortaya çıkan ihtiyaca göre istenilen adreste, ihtiyaç duyulan büyüklükteki ofisi buluyor; kurumun tercihleri doğrultusunda tasarlayıp, tüm operasyonel süreçlerini verimli bir şekilde yönetiyoruz. Kolektif Suites’te de izole ofis tercih edenler için kurumların ihtiyaçları doğrultusunda taşınmaya hazır daireleri Kolektif dokunuşlarıyla düzenliyor ve tüm operasyonel süreçlerini yönetiyoruz.

Özetle, startup’lardan kurumsal şirketlere, global firmalardan butik ajanslara kadar farklı ölçek ve sektörden markalara, stratejik yaklaşımlarla hibrit çalışma alanı çözümleri sunuyoruz.

Şu anda kaç ofis alanı ile nerelerde hizmet veriyorsunuz? İstanbul dışında başka kentlerde olma planınız var mı?

Levent, Maslak, Ataşehir, Şişhane’de 9 farklı lokasyonda hizmet veriyoruz. Haziran ayı başında yeni bir lokasyonumuzun daha açılışını gerçekleştireceğiz. Böylece lokasyon sayımız 10’a yükselecek. Bu lokasyonumuzda Coworking ürünlerimizin yanı sıra Enterprise ürünümüzle de hizmet vereceğiz. İstanbul dışında farklı illerde de olma planlarımız var. Ankara, İzmir başta olmak üzere çalışma hayatının yoğun olduğu büyükşehirlerde olası fırsatlar üzerinde çalışıyoruz.

Pandemi ile birlikte değişen taleplerin önümüzdeki dönemde nasıl şekillenmesini bekliyorsunuz?

Pandemi yıllardır devam eden geleneksel iş yapış şekillerini değiştirdi. Hibrit çalışma modelinin giderek yerleşmesi bekleniyor. Dolayısıyla ofisler de günümüzde mekân olmanın ötesinde hibrit çalışma modeline uygun, network imkânı sunan, iş birliğini mümkün kılan, yeniliği teşvik eden, ekip motivasyonunu ve verimliliğini artıran yapılar olarak konumlanıyor.

Yeni dönemin trendleri neler olacak?

Yeni ofis trendlerine bakacak olursak; öncelikle pandemi şirketler için ‘sağlıklı’ çalışma alanlarına sahip olmayı zorunluluk haline getirdi. İç mekân hava kalitesini artırmak, temassız teknolojilere yatırım yapmak önümüzdeki yıllarda da önceliklendirilecek. Tasarım tarafında ise çalışanların kendisini daha huzurlu hissetmesini sağlayacak doğayı yansıtan biyofilik tasarımlar, doğal renkler ve doğal malzemelerden yapılmış mobilyalar ve nesneler öne çıkacak. Öte yandan araştırmalar aşının yaygınlaşmasıyla birlikte esnek ofis alanı kullanan şirket sayısında rekora imza atılabileceğine işaret ediyor. Artık şirketler hibrit çalışmayı destekleyecek şekilde ofis alanlarını merkez ofis ve çalışanların gerek duyduğu durumlarda evlerine yakın lokasyonlardan çalışabileceği uydu ofisler olarak konumlandırıyor. Bununla da kalmayıp günlük ofis kullanımını mümkün kılan ‘kullandığın kadar öde’ sistemini de ofis çözümlerine dahil ediyor. Bu sayede örneğin 100 çalışanın bulunduğu bir şirket için 30 kişilik bir ofis alanı yeterli olurken, ihtiyaç duyulan her an günlük olarak da ortak çalışma alanı ve toplantı odası talepleri de karşılanabiliyor.

Yeni dönemde çalışanların en çok tercih ettiği ürünler neler?

Günümüzde küçük büyük fark etmeksizin tüm şirketler yeni nesil esnek ofis çözümlerine yöneliyor. Kolektif House çözümlerinden de şu anda Kolektif Enterprise ve Kolektif Suites’e ilgi oldukça fazla. Her ürün farklı bir soruna çözüm sunuyor her biri farklı bir ihtiyacı karşılıyor. Dolayısıyla Enterprise ve Suites’in yanı sıra Dijital Üyelik’ten Sanal Ofis’e, hazır ofisten ortak çalışma alan çözümlerine tüm ürün ve hizmetlerimiz büyük potansiyel barındırıyor.

Pandemide ortak alan kullanımında ne gibi değişimler oldu?

Pandeminin ilk aylarında ortak alan kullanımı azalmıştı. Ancak tamamen evden çalışmanın ve etkileşimi sıfıra indirmenin sürekli bir çözüm olmayacağının anlaşılmasının yanında evden verimli çalışılamadığının da farkına varılmasıyla ortak alan kullanımları artmaya başladı. Bu artış hâlâ sürüyor. Kolektif House olarak bizler de tüm önlemleri daha da sıkılaştırarak farklı çalışma alanı çözümlerimizle üyelerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Ortak kullanım alanlarımızda, toplantı alanlarında ve binamızda sağlığı ön planda tutan mevzuatları çok sıkı takip ediyoruz. En büyük önceliğimiz üyelerimizin sağlığı. Amacımız üyelerimizin güven içinde huzurlu, özgür ve verimli çalışabileceği alanlar yaratmak.

Hibrit modeller giderek yaygınlaşıyor. Önümüzdeki dönem için hedefleriniz neler?

Hedefimiz ilk etapta İstanbul’da yaygınlaşmak. İstanbul’da şu ana kadar olmadığımız ancak çalışanların yoğun olduğu bölgelerde uydu ofisler kurmanın yanında lokasyon sayımızı da artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca üyelerimize nerede olurlarsa olsunlar Kolektifli olmanın ayrıcalıklarını yaşatmak istiyoruz. Bu kapsamda üyelerimizin sunduğumuz hizmetlerden uzaktan faydalanabilecekleri ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarabilecek teknolojik çözümler ortaya koyuyoruz. Yeni ürünler ve sistemler geliştirerek, herkesin özgürce kendi çalışma sistemini yaratabileceği bir üyelik deneyimi sağlıyoruz. Enterprise tarafında ise sektördeki tecrübemiz ile şirketlere stratejik danışmanlığa ek olarak onlar için en uygun hibrit çalışma alanını sağlayacak bir altyapı sunuyoruz.