Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 216,9 milyar euro, ithalatı ise yüzde 2 düşerek 203,8 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 13,1 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nde ise mayısta ihracat 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,9 artışla 242,6 milyar euro, ithalat ise yüzde 0,6 düşüşle 226,4 milyar euro oldu. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası mayısta 16,2 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 46,2 milyar euro ile ABD, 29,1 milyar euro ile İngiltere, 17,3 milyar euro ile İsviçre, 16,1 milyar euro ile Çin ve 9,5 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 43,6 milyar euro ile Çin, 27,8 milyar euro ile ABD, 12,7 milyar euro ile İngiltere ile İsviçre, 8,8 milyar euro ile Türkiye ve 7,8 milyar euro ile Norveç oldu.