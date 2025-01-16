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EuroLeague'de çift maç haftası Tivibu'dan yayınlanacak

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu'dan açıklama var.

16 Ocak 2025 | 12:25
EuroLeague'de çift maç haftası Tivibu'dan yayınlanacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EuroLeague'de ilk yarı maçları geride kalırken Türk takımları play-off mücadelelerine devam ediyor. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadelelerinin yanı sıra Serie A'da Juventus'un Milan karşısındaki mücadelesi de Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Çift maç haftasının ikinci maçlarında Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'i ağırlıyor. 17 Ocak 20.45'te oynanacak mücadelenin ardından 22.45'te ise Anadolu Efes, Barcelona deplasmanına çıkacak. EuroLeague maçları ve daha birçok spor içeriği Tivibu üzerinden S Sport'tan yayınlanıyor.

Serie A'da ise haftanın mücadelesi Juventus - Milan, futbolseverlerle buluşacak. Zirveden çok uzak kalan iki İtalyan takımı, Avrupa kupalarına gidebilmek için her puana ihtiyaç duyuyor. Milli takımın yıldızlarından Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlaması beklenen mücadele 18 Ocak 20.00'da Tivibu üzerinden S Sport'tan yayınlanacak.

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14 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Borsada dün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketinde ortaklardan hisse alım açıklaması
4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
Anadolu Efes (AEFES) 2024 yılı satış hacmini duyurdu
Gülermak (GLRMK) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'da gong EgeYapı Avrupa GYO için çaldı
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