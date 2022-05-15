İtalya’da bu yıl 66’ıncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın kazanan belli oldu. Yarışmada Ukrayna’yı temsil eden “Kaluş Orkestra” grubu “Stefania” adlı şarkısıyla toplamda 631 puan alarak birinci seçildi. Ukrayna, 2004 ve 2016’nın ardından Eurovision Şarkı Yarışması’nı 3. kez kazanmayı başardı. Folk-rap grubu Kaluş Orkestra’nın solisti Oleh Psiuk’un geçmişte annesi için yazdığı, savaş sonrası yeniden tasarlanan “Stefania” şarkısı, diğer favori ülkeler İngiltere ve İspanya’yı geride bırakmayı başardı. Peki, Eurovision’da hangi ülke kaç puan aldı? İşte detaylar:

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de grubu överek “Cesaretimiz dünyayı etkiliyor, müziğimiz Avrupa’yı fethediyor!” mesajını paylaştı.

Bir önceki yılki yarışmanın kazananının bir sonraki yıl yarışmaya ev sahipliği yapacağı kuralına atıfta bulunan Zelenskiy, “Önümüzdeki yıl Ukrayna Eurovision’a ev sahipliği yapacak! Tarihinde üçüncü kez. Ve inanıyorum ki, son değil. Eurovision katılımcılarını ve konuklarını Ukrayna Mariupol’da bir gün ağırlamak en iyisi. Özgür, huzurlu, yeniden inşa edilmiş!” diye yazdı. Ukrayna Devlet Başkanı’nın Kırım daimi temsilcisi Tamile Tasheva, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’ın güney kıyısındaki tatil beldesi Yalta’yı olası bir mekan olarak önerdi.

Eurovision finali, geçen yılın şampiyonu İtalya’nın, Torino kentindeki Pala Olimpico salonunda düzenlendi. Eurovision finalinde, 25 ülkeden temsilci yer aldı.

Ukrayna’nın “Kaluş Orkestra” grubu “Stefania” adlı şarkısıyla 631 puana ulaşarak birinci seçildi.

İngiltere temsilcisi Sam Ryders’ın seslendirdiği “Space Man” şarkısı 466 puanla ikinci olurken, üçüncülüğü ise 459 puanla İspanya’nın temsilcisi Chanel’in seslendirdiği “SloMo” şarkısı elde etti.

HALK OYLARI SONUCU BELİRLEDİ

Yarışmanın finalinde jüri oylarında İngiltere önde çıkmasına karşın, Ukrayna’nın kazanmasında jüri oylarına ek olarak halk oylarından gelen 439 puan belirleyici oldu.

Ev sahibi İtalya, Mahmood ve Blanco’nun seslendirdiği “Brividi” adlı şarkıyla 6. oldu.

ALMANYA SONUNCU OLDU

Azerbaycan ise 106 puanla 16. sırada yer aldı. Almanya Malik Harris’in “Rockstars” şarkısıyla sadece 6 puan alarak yarışmayı 25. ve son sırada tamamladı.

EUROVISION 2022’Yİ KAZANAN ŞARKI: STEFANIA

EUROVISION 2022 İKİNCİSİ: SAM RYDER VE SPACEMAN

EUROVISION 2022 ÜÇÜNCÜSÜ: CHANEL – SLOMO

EUROVISION PUAN TABLOSU