İtalya’da bu yıl 66’ıncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın kazanan belli oldu. Yarışmada Ukrayna’yı temsil eden “Kaluş Orkestra” grubu “Stefania” adlı şarkısıyla toplamda 631 puan alarak birinci seçildi. Ukrayna, 2004 ve 2016’nın ardından Eurovision Şarkı Yarışması’nı 3. kez kazanmayı başardı. Folk-rap grubu Kaluş Orkestra’nın solisti Oleh Psiuk’un geçmişte annesi için yazdığı, savaş sonrası yeniden tasarlanan “Stefania” şarkısı, diğer favori ülkeler İngiltere ve İspanya’yı geride bırakmayı başardı. Peki, Eurovision’da hangi ülke kaç puan aldı? İşte detaylar:
- Eurovision finali, geçen yılın şampiyonu İtalya’nın, Torino kentindeki Pala Olimpico salonunda düzenlendi. Eurovision finalinde, 25 ülkeden temsilci yer aldı.
- Ukrayna’nın “Kaluş Orkestra” grubu “Stefania” adlı şarkısıyla 631 puana ulaşarak birinci seçildi.
- İngiltere temsilcisi Sam Ryders’ın seslendirdiği “Space Man” şarkısı 466 puanla ikinci olurken, üçüncülüğü ise 459 puanla İspanya’nın temsilcisi Chanel’in seslendirdiği “SloMo” şarkısı elde etti.
HALK OYLARI SONUCU BELİRLEDİ
Yarışmanın finalinde jüri oylarında İngiltere önde çıkmasına karşın, Ukrayna’nın kazanmasında jüri oylarına ek olarak halk oylarından gelen 439 puan belirleyici oldu.
Ev sahibi İtalya, Mahmood ve Blanco’nun seslendirdiği “Brividi” adlı şarkıyla 6. oldu.
ALMANYA SONUNCU OLDU
Azerbaycan ise 106 puanla 16. sırada yer aldı. Almanya Malik Harris’in “Rockstars” şarkısıyla sadece 6 puan alarak yarışmayı 25. ve son sırada tamamladı.
EUROVISION 2022’Yİ KAZANAN ŞARKI: STEFANIA
EUROVISION 2022 İKİNCİSİ: SAM RYDER VE SPACEMAN
EUROVISION 2022 ÜÇÜNCÜSÜ: CHANEL – SLOMO
EUROVISION PUAN TABLOSU
- Ukrayna: Kalush Orchestra – Stefania (631 puan)
- İngiltere:Sam Ryder –Spaceman (466 puan)
- İspanya: Chanel – SloMo (459 puan)
- İsveç: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer (438 puan)
- Sırbistan: Konstrakta –In Corpore Sano (312 puan)
- İtalya: Mahmood & BLANCO –Brividi (268 puan)
- Moldova: Zdob și Zdub & Advahov Brothers –Trenulețul(253 puan)
- Yunanistan: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (215 puan)
- Portekiz: MARO –Saudade Saudade(207 puan)
- Norveç: Subwoolfer –Give That Wolf A Banana (puan)
- Hollanda: S10 – De Diepte (171 puan)
- Polonya: Ochman – River (151 puan)
- Estonya: Stefan –Hope (141 puan)
- Litvanya: Monika Lui – Sentimentai(128 puan)
- Avustralya: Sheldon Riley –Not The Same (126 puan)
- Azerbaycan: Nadir Rustamli –Fade To Black (106 puan)
- İsviçre: Marius Bear –Boys Do Cry(78 puan)
- Romanya: WRS –Llámame (65 puan)
- Belçika: Jérémie Makiese –Miss You(64 puan)
- Ermenistan: Rosa Linn – Snap (61 puan)
- Finlandiya: The Rasmus –Jezebel(38 puan)
- Çek Cumhuriyeti: We Are Domi –Lights Off (38 puan)
- İzlanda: Systur – Með Hækkandi Sól (20 puan)
- Fransa: Alvan & Ahez –Fulenn (17 puan)
- Almanya: Malik Harris –Rockstars (6 puan)
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