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MTA Diri Fay Haritası sorgulama nasıl yapılır? Faylar nereden geçiyor?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?, MTA Diri Fay Haritası sorgulama nasıl yapılır?" gibi sorular en çok arananlar arasında yer alıyor. Google'da MTA aramaları artmış durumda. MTA'nın sitesinde faylarla ilgili yer alan bilgiler şöyle:

17 Şubat 2023 | 10:11
Son Güncellenme: 17 Şubat 2023 | 11:09
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MTA Diri Fay Haritası sorgulama nasıl yapılır? Faylar nereden geçiyor?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem oldu. İlk depremlerden bugüne 5 bine yakın artçı sarsıntı kaydedildi. Depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.  

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'deki deprem gerçeğini de bir kez daha gündeme getirdi. AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası, MTA Türkiye Diri Fay Haritası internette çok arananlar arasında. Bu makalede MTA'nın sitesindeki Fay Haritalarına bakıyoruz. 

TÜRKİYE'DE NE KADAR FAY VAR?

Öncelikle Türkiye'de ne kadar fay var? Türkiye'de Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi Graben Sistemi olmak üzere 3 ana fay hattı ile 485 aktif fay bulunuyor.

  • Uzunluğu 1200 kilometre olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayıp Saros Körfezi'ne kadar uzanıyor.
  • Doğu Anadolu Fay Hattı Bingöl'ün Karlıova ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi arasında yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda.
  • Ege Bölgesi Graben Sistemi Batı Anadolu'da yaklaşık 120 bin kilometrekarelik alanda yer alıyor.

24 İLİN KENT MERKEZİNDEN FAY GEÇİYOR

AA'nın Kasım 2022'de duyurduğu; AFAD kaynaklı bir habere göre Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.

Bu iller Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya ve Tokat.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk'e yaptığı açıklamada "Türkiye'de 22'si kesin, 2'si tartışmalı olmak üzere fay hattı üzerinde 24 kentimiz bulunuyor. Bolu tartışmalı, güneyinde fay var, içinden geçen fayın diri olup olmadığı kesin değil; ancak bence aktif. İkinci tartışmalı kent ise Kocaeli. İl merkezinde fay yok; ancak hemen güneyinde var. Kimisi şehir oraya kadar büyüdü diye onu da katıyor; kimisi de oralar ilçeye ait diye kabul etmiyor. Cevaplaması zor bir konu ancak fay hattındaki il sayısını 24 olarak belirtmekte bence bir mahzur yok" demişti. 

MTA DİRİ FAY HARİTASI NASIL KULLANILIR?

Bu konuda MTA'nın diri fay haritası çok merak ediliyor. MTA'nın internet sitesinde paylaşılan aşağıdaki görselde il ve ilçeler üzerine tıklanınca fay durumu görülebiliyor: 

NTV'nin haberine göre Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Harita için tıklayın

 

MTA yenilenmiş diri fay haritası

1/25.000 Ölçekli Sayısal Diri Fay Haritaları Listesi İçin Tıklayın

MTA FAY SORGULAMA HARİTASI

MTA'nın internet sitesinde Yer Bilimleri Harita Görüntüleyici ise Diri Fayları görmek için önemli bir seçenek.

Bu haritayı kullanmak için http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx linkine tıklayabilirsiniz. Görüntüyü yaklaştırdıkça faylar görülecektir. Haritayı yaklaştırdıkça ilçenizi görebilirsiniz.

İl, ilçe girerek haritayı yaklaştırarak fay durumunu görebilirsiniz. Örneğin İstanbul'da fay durumu şöyle görünüyor:

MTA'NIN DEPREM İNCELEMESİNDEN....

MTA'nın depremlerle ilgili ön raporuna ise bu linkten ulaşabilirsiniz

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