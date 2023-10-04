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  • Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke

Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke

Geçen ay 2 milyar 846 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 822 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 673 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

04 Ekim 2023 | 17:36
Son Güncellenme: 04 Ekim 2023 | 17:44
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Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 846 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 822 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 673 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

 

1
EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI SAVUNMA VE HAVACILIKTA

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI SAVUNMA VE HAVACILIKTA

Eylül ayında en fazla ihracat artışı yüzde 158,9 ile savunma ve havacılık sanayii sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 81,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 3 azalışla 15 milyar 744 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 3,7 artışla 3 milyar 91 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 9,5 düşüşle 487 milyon 13 bin dolarlık dış satım gerçekleşti.
2
ALMANYA, İTALYA, BİRLEŞİK KRALLIK

ALMANYA, İTALYA, BİRLEŞİK KRALLIK

Eylül ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler, 1 milyar 538 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 8 milyon dolarla İtalya, 989 milyon 773 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.
3
EN ÇOK İHRACAT YAPAN 3 İL

EN ÇOK İHRACAT YAPAN 3 İL

Geçen ay 31 il ihracatını artırırken en çok ihracat yapan ilk 3 il sırasıyla 8 milyar 431 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 752 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 254 milyon dolarla Bursa şeklinde sıralandı.
4
1484 FİRMA İLK KEZ İHRACAT YAPTI

1484 FİRMA İLK KEZ İHRACAT YAPTI

Eylülde 1484 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Ortalama birim ihracat değeri ise 1,42 dolar düzeyinde gerçekleşti. Avro/dolar paritesindeki artış nisandan bu yana, ihracata pozitif yansırken, geçen ay parite farkı ihracata 700 milyon dolar katkı sağladı. 6 aylık katkı ise 3 milyar dolara yaklaştı.
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