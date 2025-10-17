ARA
Eylülde konut fiyatları neden arttı? Hangi konutlara talep artıyor?

Eylül ayında Türkiye genelinde konut satışları son zamanların en yüksek eylül rakamına ulaştı ve 9 ayda 1,1 milyon adedi geçti. Peki, eylül ayında satışlar neden arttı?


Son Güncellenme:
Eylülde konut fiyatları neden arttı? Hangi konutlara talep artıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayında konut satışlarının yıllık bazda yüzde 6,9 artarak 105 bin 657'ye yükseldi. Açıklanan rakam tüm zamanların en yüksek eylül rakamı olarak kayıtlara geçti. Bu rakamla birlikte konut satışları yıllık bazda yükselişini 15'inci ayda da sürdürdü. Ocak-eylül döneminde konut satışları yıllık bazda yüzde 19,2 artarak 1 milyon 128 bin 727'ye ulaştı. Peki, konut satışlarındaki bu artışı sektör temsilcileri nasıl yorumladı?

Anadolu'daki konutlara yöneldiler

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, konut satışlarındaki artışın birkaç nedeni olduğuna dikkat çekti. Akdoğan, Anadolu'daki konut fiyatlarının büyükşehirlerdeki konut fiyatlarına göre daha uygun fiyatlı olduğuna vurgu yaptı. Vatandaşın bu sebeple Anadolu şehirlerindeki uygun fiyatlı konutlara yöneldiğini ifade eden Akdoğan, burada alımların arttığını kaydetti.

Tandoğan ayrıca, mevduat faizlerindeki düşüş ve altın fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak kar satışları gerçekleştirmesi nedeniyle vatandaşların konut alımına yöneldiğini de ifade etti. 

Peşin alımlarda indirim de konut satışlarında etkili oldu

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik ise gayrimenkulde peşin alımlarda indirim avantajı ile güvenli yatırım aracı olması nedeniyle konut alımlarının hız kazandığını belirtti. Şişik ayrıca, konut sahibi olmak için vatandaşların kredili borçlanma yoluna da gittiğini ekledi. Şişik, "Artışın diğer aylarda da devam edip yılın 1,5 milyon ve üzeri konut satışıyla tamamlanmasını öngörüyoruz. Yine hükümetin hazırladığı yeni konut projeleriyle inşaat sektöründe ivmelenme olacağı gibi sektörün desteklediği mobilya, ev eşyası, yapı malzemesi gibi 200 alt kolundaki satışlar da olumlu etkilenecektir." ifadelerini kullandı.

Konut satışlarında kentsel dönüşüm etkileri

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, konutun enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görüldüğünü ve bunun da satışlara yansıdığını söyledi.

Öte yandan Ekiz, kentsel dönüşüm ve vatandaşların artan deprem bilinci nedeniyle özellikle büyükşehirlerde yenilenmiş konutlara talebin arttığını belirtti.

Türkiye'deki barınma ihtiyacı

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkan Yardımcısı Halit Sönmez de konut satışlarındaki artışın "Türkiye'deki güçlü barınma ihtiyacının yanı sıra yatırımcıların gayrimenkule olan güvenine" bağlı olduğunu belirtti.

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de faiz oranlarındaki yüksekliğe rağmen konut satışlarının rekor kırmaya devam ettiğini belirtti ve bu gelişmenin vatandaşların konuta olan ihtiyacını ortaya koyduğunu kaydetti.

Kredili satışlarda hareketlenme

Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş ise geçen yılı yüksek maliyet ve yüksek faizle geçiren Türkiye'nin bu sene bir ivme yakaladığını belirtti. Güneş, "ayda kredili satışların toplamdan aldığı pay yüzde 15'e yaklaştı. Geçen yıl bu oran yüzde 10 seviyelerindeydi. Ocak-eylül dönemine baktığımızda kredili satışlarda ciddi hareketlenme görüyoruz." dedi.

 
