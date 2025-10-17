Eylülde konut fiyatları neden arttı? Hangi konutlara talep artıyor?

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik ise gayrimenkulde peşin alımlarda indirim avantajı ile güvenli yatırım aracı olması nedeniyle konut alımlarının hız kazandığını belirtti. Şişik ayrıca, konut sahibi olmak için vatandaşların kredili borçlanma yoluna da gittiğini ekledi. Şişik, "Artışın diğer aylarda da devam edip yılın 1,5 milyon ve üzeri konut satışıyla tamamlanmasını öngörüyoruz. Yine hükümetin hazırladığı yeni konut projeleriyle inşaat sektöründe ivmelenme olacağı gibi sektörün desteklediği mobilya, ev eşyası, yapı malzemesi gibi 200 alt kolundaki satışlar da olumlu etkilenecektir." ifadelerini kullandı.