TİSK Başkanı Akkol, EYT’lilerin kıdem tazminatı için işverenlere Kredi Garanti Fonu’ndan uygun kredi müjdesinin Bakan Bilgin tarafından verildiğini açıkladı. Akkol, “Emekli çalışanlar ile emekli olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. İşverenlere ilave maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek.” dedi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Meclis’e bu ay gelmesi beklenen EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Akkol, emekli-çalışan arasındaki SGK prim farkının giderileceği ve KGF ile işverenlere uygun kredi verileceği konusunda bakanın müjde verdiğini söyledi. Akkol, “EYT konusunda hem çalışanların hem de işverenlerin beklentisini karşılayacak çözümlere ihtiyacımız var” dedi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Akkol’un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

İşletmelerin büyümesi önemli. EYT konusunda hem çalışanların hem de işverenlerin beklentisini karşılayacak çözümlere ihtiyacımız var.

İşverenlerin beklentileriyle ilgili kapsamlı çalışmayı bakanımıza sunduk.

EMEKLİ-ÇALIŞAN PRİM FARKI GİDERİLECEK

Biri, emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın işverene maliyeti artıyor. Yüzde 80’in üzerinde iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenler de büyük oranda devam etmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Emeklilerle normal çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. Bunun müjdesini bakan az evvel paylaştı.

KIDEM TAZMİNATI KREDİ DESTEĞİ

Emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda ciddi finansman çıkması söz konusu. Bakanımız Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini verdi.

Üçüncü konu yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Planlama dahilinde olunması gerekiyor.”

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ”

Asgari ücretle ilgili konuşan Akkol, “Ortak mutabakat devam etmeli. İşçi tarafınını memnun olduğu, işverenleri koruyan bir ücret için elimizi taşın altına koyacağız” dedi.