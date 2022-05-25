Türk Hava Kuvvetlerinin iki çağrı adına sahip tek filosu 161. Filo Komutanlığı, gündüz “Kartal” gece “Yarasa” olarak kodlanıyor.

AA’nın haberine göre hem yurt içinde Ege’de Türk hava sahasının korunmasında ve terörle mücadelede hem de yurt dışında NATO kapsamında görevler alan Balıkesir, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki 161. Filo, Türkiye’nin iki çağrı adına sahip ilk ve tek filosu.

Gündüzleri “Kartal” çağrı adını kullanan filo, gün battığında ise “Yarasa” olarak kodlanıyor. Bu filoya ait F-16’ların kuyruklarının bir tarafında kartal, diğer tarafında ise yarasa sembolü yer alıyor.

LANTIRN SİSTEMİ KULLANILIYOR

Habere göre F-16’ların gündüzleri “kartal”, geceleri “yarasa”ya dönüşmesini sağlayan ise LANTIRN (Low Altitude Navigation and Targeting InfraRed for Night-Gece için Alçak İrtifa Seyrüsefer ve Hedefleme Kızılötesi Işını) sistemi. F-16’lara düşük irtifada gece görüşü ve hedefleme imkanı veren LANTIRN podu sayesinde, savaş uçakları olumsuz hava koşullarından etkilenmeden geceleri 33 metreye kadar alçalabiliyor. LANTIRN podlu uçakları kullanan pilotlar, bu konuda sıkı eğitimlere tabi tutuluyor.

161. Filo’da görev yapan F-16 pilotu Binbaşı AA’ya yaptığı açıklamada, ilk olarak 1943’te Gaziemir’de 6. Tayyare Alayı olarak kurulan filonun, F-16’ların gelişiyle birlikte 1992’den itibaren Bandırma’da görevini sürdürdüğünü anlattı. LANTIRN podlarının ise 1994’ten itibaren devreye alındığını dile getiren Binbaşı, “LANTIRN pilotlarını biz Türkçede ‘GAGAVUZ pilotu’ yani ‘gece alçak gidiş, vuruş ve atış uzmanı’ olarak adlandırıyoruz. Gece, gündüz, her hava şartında, alçak irtifadan radar kapsama alanlarının dışında kalacak şekilde görevleri icra ediyoruz.” dedi.

Geçen yıl 2,5 ay süren NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında Polonya ve NATO hava sahasını koruma ve devriye görevini üstlendiklerini kaydeden Binbaşı, şöyle devam etti: “Jet sesi özgürlüğün sesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘İstikbal göklerdedir’ demiş. Biz de göklerde vatan savunmasında görev yapan pilotlar olarak aldığımız bu emaneti taşımaya devam ediyoruz.”