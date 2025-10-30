Faiz indirimi sonrası mevduat hesaplarında son durum: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın yedinci faiz kararında politika faizini 39,5 seviyesine indirdi. Piyasaların beklentisi de Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği yönündeydi.

Yatırımcılar bu kararın mevduat faiz oranlarına nasıl yansıdığını merak ediyor. Peki, 28 Ekim 2925 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne oldu? 32 gün vadeli 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum...