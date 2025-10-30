Faiz indirimi sonrası mevduat hesaplarında son durum: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın yedinci faiz kararında politika faizini 39,5 seviyesine indirdi. Piyasaların beklentisi de Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği yönündeydi.
Yatırımcılar bu kararın mevduat faiz oranlarına nasıl yansıdığını merak ediyor. Peki, 28 Ekim 2925 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne oldu? 32 gün vadeli 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum...
3 TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25 bin 315 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 315 TL
8 ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26 bin 761 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL
10 GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 25
Net Kazanç: 17 bin 517 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 17 bin 517 TL