Faiz indirimi sonrası mevduat hesaplarında son durum: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından gözler yeniden mevduat faiz oranlarına çevrildi. TCMB, 21 Ekim 2025’te açıkladığı kararla politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine düşürdü. Peki, bu adım mevduat faizlerini nasıl etkiledi?


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın yedinci faiz kararında politika faizini 39,5 seviyesine indirdi. Piyasaların beklentisi de Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği yönündeydi.

Yatırımcılar bu kararın mevduat faiz oranlarına nasıl yansıdığını merak ediyor. Peki, 28 Ekim 2925 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne oldu? 32 gün vadeli 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum...

1 AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41,50

Net Kazanç: 30 bin 16 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 16 TL

2 CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 29 bin 971 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 971 TL

3 TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25 bin 315 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 315 TL

4 ING

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 29 bin 376 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 376 TL

5 QNB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 27 bin 665 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 665 TL

6 YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 34,5

Net Kazanç: 24 bin 173 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 24 bin 173 TL

7 DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,75

Net Kazanç: 30 bin 920 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 920 TL

8 ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 26 bin 761 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL

9 HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 30 bin 602 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 602 TL

10 GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 25

Net Kazanç: 17 bin 517 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 17 bin 517 TL

11 ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 30 bin 739 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 739 TL

12 HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 26 bin 761 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL

13 VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30 bin 16 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 16 TL

14 ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 27 bin 484 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 484 TL

15 ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 32 bin 130 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 130 TL
