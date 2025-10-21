Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın yedinci faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Faiz kararı öncesinde gözler bir kez daha bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Mevduat faizlerinde gerileme gözlemlenirken, Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapacağına dair beklentiler de güç kazandı. Peki, 21 Ekim 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? 32 gün vadeli 500 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum...