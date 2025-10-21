ARA
Yatırımlarını TL hesabında değerlendirmek isteyenler bankaların mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesi mevduat faiz oranlarında güncel tablo nasıl?


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın yedinci faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Faiz kararı öncesinde gözler bir kez daha bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Mevduat faizlerinde gerileme gözlemlenirken, Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapacağına dair beklentiler de güç kazandı. Peki, 21 Ekim 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? 32 gün vadeli 500 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum...

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 44,50

Net Kazanç: 14 bin 161 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 161 TL

 

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12 bin 657 TL

Vade Sonu Tutar: 512 bin 657 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13 bin 742 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 742 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 15 bin 550 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 550 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 34,5

Net Kazanç: 13 bin 256 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 256 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13 bin 742 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 742 TL

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 14 bin 465 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 465 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44,25

Net Kazanç: 16 bin 2 TL

Vade Sonu Tutar: 516 bin 2 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13 bin 742 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 742 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 15 bin 731 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 731 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 15 bin 888 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 888 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14 bin 570 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 570 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 43,50

Net Kazanç: 15 bin 731 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 731 TL
