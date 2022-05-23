Endüstriyel yangın ve itfaiye hizmetleri şirketi Falckon, Hollandalı Safety Coaches firmasının çoğunluk hissesini satın aldı.

Falckon açıklamasına göre, şirket, satın alma ile birlikte endüstriyel yangın güvenliğinin dünyadaki en önemli merkezlerinden birisi olan Rotterdam’da Falckon Fire Safety Rotterdam B.V. ismi ile operasyonlarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, Avrupa ve Orta Doğu’dan itfaiye profesyonellerini hem eğittiklerini hem de personellere akreditasyon sağladıklarına dikkati çekti.

Yamaner, 2022 yılı itibarıyla Türkiye’de geliştirip mükemmelleştirdikleri hizmetleri Avrupa ve Orta Doğu’ya açtıklarını aktararak, şunları kaydetti:

“Faaliyet göstermeye başladığımız günden bugüne dek, Türkiye’nin bu sektörde adı olan bir oyuncu olmasını amaçlıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda Falckon olarak Hollandalı Safety Coaches firmasının çoğunluk hissesini aldık. Hollanda merkezli olan bu şirket, ilk etapta Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya ve Belçika’da hizmet verecek. Farklı ülke ve uzmanlıkların da kapsam içerisine alınmasıyla ileride başka satın almalar da gerçekleştireceğiz.”

“Global anlamda liderliği hedefliyoruz”

Söz konusu satın alma ile birlikte Türk itfaiyeciliğinin ve profesyonel hizmet anlayışının dünya tarafından da görülmesini sağlayacaklarını anlatan Anıl Yamaner, yangın güvenliği sektöründe, Türkiye’nin de bir görünürlüğünün olmasını sağlayacaklarını aktardı.

Yamaner, Türk itfaiye profesyonelliğinin tüm dünyada tanınırlığa sahip olmasını hedeflediklerini kaydederek, “Gerçekleştirdiğimiz bu satın alma ile birlikte global anlamda liderliği hedefliyoruz. Falckon olarak, dünyadaki tüm firmalardan daha profesyonel ve kapsamlı bir hizmet sağlayacağız. Bu konuda dünyaya öncülük edeceğiz.” açıklamasında bulundu.