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Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, FOMC'nin faiz indirimlerinin hızı konusunda ne gerekiyorsa yapacağını belirterek, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini kaydetti.

01 Ekim 2024 | 00:09
Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı

Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) yıllık toplantısında, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed'in politika faizini 50 baz puan indirdiği 18 Eylül'deki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından para politikasına ilişkin ilk kez konuşan Powell, ek politika ayarlamalarını değerlendirirken gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkate alacaklarını söyledi.

"Önceden belirlenmiş bir yolda değiliz"

Powell, "İleriye baktığımızda, ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse, politika zamanla daha nötr bir duruşa doğru ilerleyecektir ancak önceden belirlenmiş bir yolda değiliz." dedi.

Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine olan bağlılığını vurgulayan Powell, "Riskler iki taraflı ve kararlarımızı toplantıdan toplantıya almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Powell, "Genel olarak, ekonomi sağlam durumda, bunu korumak için araçlarımızı kullanma niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Fed Başkanı Powell, faiz oranını 50 baz puan düşürme kararının politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla, ılımlı ekonomik büyüme ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düşmesi bağlamında iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine dair artan güveni yansıttığını yineledi.

"İş gücü piyasası koşullarında daha fazla soğumaya ihtiyaç olduğuna inanmıyoruz"

ABD ekonomisinin genel olarak güçlü olduğunu ve son 2 yılda maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma yolunda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Powell, iş gücü piyasası koşullarının sağlam ve daha önceki aşırı ısınmış durumuna kıyasla soğumuş durumda olduğunu anlattı.

Powell, enflasyonun ise gevşediğini ve yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir seyirde olduğuna dair daha fazla güven duyduklarını kaydetti.

Konut hariç çekirdek hizmet enflasyonun pandemi öncesi hızına yakın olduğuna işaret eden Powell, "Konut hizmetleri enflasyonu düşmeye devam ediyor ancak yavaş bir şekilde." dedi. Powell, yeni kiracılara uygulanan kiralardaki artış oranının düşük kalmaya devam ettiğini belirterek, durum böyle olduğu sürece konut hizmetleri enflasyonunun da düşmeye devam edeceğini dile getirdi.

Daha geniş ekonomik koşulların dezenflasyon için zemin hazırladığını belirten Powell, "Yüzde 2'lik enflasyona ulaşmak için iş gücü piyasası koşullarında daha fazla soğumaya ihtiyaç olduğuna inanmıyoruz." diye konuştu.

"Komite, faiz oranlarını hızla düşürmek için acele etmiyor"

Powell, FOMC'nin faiz oranlarını hızla düşürmek için acele eden bir Komite olmadığını ifade ederek, gelen verilerin kararları yönlendireceğini yineledi.

"Eğer ekonomi beklediğimizden daha fazla yavaşlarsa, o zaman daha hızlı faiz indirebiliriz. Beklediğimizden daha az yavaşlarsa, daha yavaş faiz indirebiliriz." diye konuşan Powell, FOMC'nin faiz indirimlerinin hızı konusunda ne gerekiyorsa yapacağını vurguladı.

Powell, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini anlattı.

Öte yandan Powell, Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'na işaret ederek Fed'in doğal afetler konusundaki rolüne dair soruyu yanıtladı.

Powell, bankacıları afetlerden etkilenen bölgelerdeki müşterilerle çalışmaya teşvik ettiklerini belirtti. Bu gibi durumlarda elektrik kesintisi olduğunda nakit ihtiyacının doğduğunu ifade eden Powell, bankaların kullanılabilir nakde sahip olmasını sağladıklarını dile getirdi.

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