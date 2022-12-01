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FED Başkanı Powell, faiz artırımındaki yavaşlama için tarih verdi

01 Aralık 2022 | 01:00
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FED Başkanı Powell, faiz artırımındaki yavaşlama için tarih verdi
ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz artırımında yavaşlamanın Aralık ayında başlayabileceğini söyledi.

FED Başkanı Jerome Powell Çarşamba günü yaptığı açıklamada enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemeyi büyük ölçüde yetersiz görmesine rağmen, daha düşük faiz oranı artışlarının muhtemel olduğunu doğruladı.

Kasım ayı Fed toplantısındaki açıklamaları yineleyen Powell, FED'i, önümüzdeki ay faiz artırımlarının boyutunu azaltacak konumda olduğunu gördüğünü söyledi. Ancak, para politikasının enflasyonda gerçek ilerleme işaretleri ortaya çıkana kadar bir süre daha kısıtlayıcı kalabileceği konusunda uyardı.

Powell, Brookings Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada, “Bazı umut verici gelişmelere rağmen, fiyat istikrarını yeniden sağlamak için kat etmemiz gereken çok yol var” dedi.

Powel, "Enflasyonu düşürmeye yetecek kısıtlama düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı yumuşatmak mantıklı" dedi; faiz artırımında yavaşlamanın Aralık ayında başlayabileceğini açıkladı
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