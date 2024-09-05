ARA
DOLAR
34,01
0,06%
DOLAR
EURO
37,87
0,54%
EURO
GRAM ALTIN
2750,58
0,83%
GRAM ALTIN
BIST 100
9968,35
-0,17%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Fed Bej Kitap: Ekonomik faaliyet son haftalarda yavaşladı

ABD Merkez Bankası (Fed), son haftalarda ülke genelinde ekonomik faaliyetin yavaşladığını ve fiyatlarda ılımlı artışlar yaşandığını bildirdi.

05 Eylül 2024 | 09:14
Fed Bej Kitap: Ekonomik faaliyet son haftalarda yavaşladı

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun eylül sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin 3 bölgede hafif artış gösterdiği ve geçen rapor döneminde 5 olan yatay veya azalan faaliyet bildiren bölge sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi.

Raporda, istihdam seviyelerinin genel olarak sabit kaldığı, işten çıkarmaların nadir olduğu, ücret artışlarının da ılımlı seviyede bulunduğu bildirildi.

Üretim faaliyetinin çoğu bölgede azaldığı belirtilen raporda, bölgelerde genel olarak ekonomik faaliyetlerin gelecek aylarda istikrarlı kalmasının veya bir miktar iyileşmesinin beklendiği, 3 bölgede ise hafif düşüş öngörüldüğü bilgisi verildi.

Raporda, "Genel olarak bakıldığında, son raporlama döneminde fiyatlarda ılımlı bir artış yaşandı." ifadesine yer verilirken, gelecek aylarda fiyat ve maliyet baskılarının daha da sabitlenmesinin veya azalmasının beklendiği kaydedildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2750,58 0,83%
  • ALTIN ONS 2516,94 0,92%
  • BIST 100 9968,35 -0,17%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,522 -0,16%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35096 0,03739%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,21 1,9289%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,0059 0,0605%
  • EURO/DOLAR 1,1099 0,1371%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8683 0,5428%
  • STERLIN/DOLAR 1,31652 0,14567%
Borsa Haberleri
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırım var (4 Eylül)
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (3 Eylül)
GERİ
İLERİ
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırım var (4 Eylül)
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (3 Eylül)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL