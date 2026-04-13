FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Nisan ABD Merkez Bankası (FED) faizleri düşürecek mi?

Fed Başkanlarından Kritik Mesajlar

Başkan Jerome Powell ve bölge başkanlarının son açıklamaları, banka içindeki "temkinli" havayı özetliyor:

Jerome Powell (Harvard Konuşması): Orta Doğu'daki gelişmelerin seyrini izlemek için mevcut politikanın "uygun bir konumda" olduğunu belirtti. Powell, enflasyon riskleri ile istihdam riskleri arasındaki gerilime dikkat çekerek, bu süreçte kararların "oy birliği" ile alınmasının zor olabileceğine işaret etti.

Alberto Musalem (St. Louis Fed): Mevcut faiz seviyesinin bir süre daha uygun kalacağını ifade eden Musalem, ekonominin gidişatına göre faizlerin her iki yönde de (artış veya azalış) ayarlanabileceği esnekliğini koruduklarını vurguladı.