FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Nisan ABD Merkez Bankası (FED) faizleri düşürecek mi?

3 Nisan 2026 itibarıyla, Nisan ayı toplantısı için geri sayım sürerken, yatırımcıların en büyük odak noktası enflasyon verileri ve faiz indirimi ihtimali.
Küresel piyasalar, 29 Nisan 2026’da açıklanacak olan kritik FED faiz kararına kilitlenmiş durumda. Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin enerji fiyatları üzerinden enflasyonu tetikleme ihtimali ve ABD iş gücü piyasasındaki dengeler, bankanın "bekle-gör" stratejisini daha da önemli hale getiriyor.
FED Nisan 2026 Toplantı Takvimi
Piyasalara yön verecek olan karar saati ve tarihi netleşti:
Karar Tarihi: 29 Nisan 2026 Çarşamba
Karar Saati: 21:00 (TSİ)
Powell’ın Açıklaması: 21:30 (TSİ)
Beklentiler: Faizler Sabit mi Kalacak?
Analistlerin ve piyasa fiyatlamalarının sunduğu tablo, bu toplantıda bir sürpriz beklenmediğini gösteriyor:
Sabit Tutma Olasılığı: %98,9 (Faizlerin mevcut seviyede kalması neredeyse kesin gözüyle bakılıyor).
Piyasa Algısı: Yatırımcılar artık "faiz artacak mı?" sorusundan ziyade, "indirimler ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.
Fed Başkanlarından Kritik Mesajlar
Başkan Jerome Powell ve bölge başkanlarının son açıklamaları, banka içindeki "temkinli" havayı özetliyor:
Jerome Powell (Harvard Konuşması): Orta Doğu'daki gelişmelerin seyrini izlemek için mevcut politikanın "uygun bir konumda" olduğunu belirtti. Powell, enflasyon riskleri ile istihdam riskleri arasındaki gerilime dikkat çekerek, bu süreçte kararların "oy birliği" ile alınmasının zor olabileceğine işaret etti.
Alberto Musalem (St. Louis Fed): Mevcut faiz seviyesinin bir süre daha uygun kalacağını ifade eden Musalem, ekonominin gidişatına göre faizlerin her iki yönde de (artış veya azalış) ayarlanabileceği esnekliğini koruduklarını vurguladı.
Altın ve Dolar Yatırımcısını Ne Bekliyor?
Nisan ayı kararı öncesinde piyasalardaki teknik görünüm şu şekilde şekilleniyor:
|Varlık
|Etki Analizi
|Ons Altın
|Powell'ın enflasyon vurgusu ve faizlerin "yüksek kalacağı" mesajı, altın üzerinde baskı kurabilir. Ancak jeopolitik riskler altını "güvenli liman" olarak diri tutuyor.
|Dolar Endeksi (DXY)
|Faizlerin sabit kalması ve şahin (sıkı) tondaki açıklamalar doların küresel çapta güçlü duruşunu destekleyebilir.
|Petrol Fiyatları
|Orta Doğu'daki durum ve arz endişeleri, enerji fiyatlarını FED için en büyük "yukarı yönlü enflasyon riski" olarak tutmaya devam ediyor.
FED, enflasyonun kalıcı olarak hedefe düştüğünden emin olmadan faiz indirim düğmesine basmak istemiyor. Powell'ın işaret ettiği "iki hedef arasındaki gerilim", Nisan ayı karar metninde de kendini hissettirecektir.