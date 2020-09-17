İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, Fed’in 2023 yılına kadar faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde sinyal verdiğini belirterek, “Bu Fed’in güvercin yapısının devam edeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla bir süre daha küresel piyasalarda zayıf dolar algısı sürebilir” dedi.

Amerika Merkez Bankası (Fed) faizde değişikliğe gitmedi ve faizleri yüzde 0 – 0.25 hedef bandında bıraktı. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, kararının beklentiler doğrultusunda olduğuna işaret ederek, “Piyasa için sürpriz yaşamamış oldu” dedi.

Fed’in büyüme verisinde agresif bir revizyona gittiğini kaydeden Özer, “Ekonomik projeksiyonda en dikkat çekici nokta bu yıl sonu büyüme verisinin yüzde 6.5 daralmadan yüzde 3.7 daralmaya revize edilmesi oldu diyebiliriz. Özellikle dünyada devam eden salgın dikkate alındığında bizce bu agresif bir revizyon olmuş. Yapılan teşvikler ve atılan adımlar küçülmenin yönünde kısmaya neden olmuş gibi görünüyor” dedi.

İstihdam vurgusu *

Özer, şöyle devam etti:

“İşsizlik oranında görece aşağı yönlü beklentiler ve enflasyonda ise yukarı yönlü beklentiler bulunuyor. 2020 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,3’ten yüzde 7,6,’ya ve enflasyon beklentileri ise yüzde 0,8’den yüzde 1,2’ye revize edilmiş.

Hatırlanacağı üzere 27 Ağustos’ta Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Powell önemli açıklamalarda bulunmuştu. Fed’in artık ortalama yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini açıklayan Powell, istihdam için ise sayısal bir hedef ortaya koymayarak, “Maksimum istihdam geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef” ifadesini kullanmıştı. Bu strateji değişikliği karar metnine yansımış. Anlaşılan o ki maksimum istihdama yakın yerlere kadar faizlerde bir değişiklik olmayacak gibi görünüyor. ”

“Fed, güvercin yapısına devam edecek” *

Fed’in 2023 yılına kadar faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde sinyal verdiğini kaydeden Özer, “Bu Fed’in güvercin yapısının devam edeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla bir süre daha küresel piyasalarda zayıf dolar algısı sürebilir. Bu bizim ve GOP’lar için olumlu. Ancak zayıf dolar ve düşük faiz ortamı sürecinde biz bundan faydalanamadık. Kendi iç dinamiklerimizdeki zayıflık bizi biraz daha negatif ayrıştırdığını belirtmekte fayda var” dedi.