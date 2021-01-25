Fenerbahçe, İngiltere’nin Arsenal ekibinden transfer edilen Mesut Özil’e ödeyeceği ücreti KAP’a bildirdi.

Fenerbahçe’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

“Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir. Şirket tarafından Futbolcu’ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız”