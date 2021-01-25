Fenerbahçe, İngiltere’nin Arsenal ekibinden transfer edilen Mesut Özil’e ödeyeceği ücreti KAP’a bildirdi.
Fenerbahçe’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle;
Fenerbahçe, İngiltere’nin Arsenal ekibinden transfer edilen Mesut Özil’e ödeyeceği ücreti KAP’a bildirdi.
Fenerbahçe’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle;
Ankara-Sivas arasını 2 saate düşüren Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında performans testi için Ankara'dan hareket eden tren Sivas'a ulaştı. Ankara'dan...Daha fazla oku
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