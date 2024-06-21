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  • ‘Fiş almayayım indirim yap’ dönemi kapanıyor... Ağır cezalar geliyor

‘Fiş almayayım indirim yap’ dönemi kapanıyor... Ağır cezalar geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir artırıcı düzenlemeler kapsamında fiş ve fatura gibi belgeleri düzenlemeyenlerle bu belgeleri almayanlara ağır yaptırımlar getirerek, kayıt dışı ticareti azaltmayı öngörüyor.

21 Haziran 2024 | 09:53
‘Fiş almayayım indirim yap’ dönemi kapanıyor... Ağır cezalar geliyor

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı öneriler arasında toplumun tamamını ilgilendiren alışverişte belge düzenlemesi dikkat çekiyor.

Fiş almayan da özel usulsüzlük cezası ödeyecek

Halen fatura ve fiş gibi belgeleri düzenlemeyenlere tutarın yüzde 10’u kadar ve en az 3 bin 400 lira tutarında özel usulsüzlük cezası uygulanıyor. Alıcının mükellef değil de tüketici olması halinde ceza 1/5 oranında uygulanıyor.

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre GİB yeni dönemde hem alıcı hem de satıcılara uygulanan cezanın artırılmasını öngörüyor. Bu kapsamda satıcılar yönünden belge düzenine uyulmadığı durumda birinci tespitte ceza tutarının 3 bin 400 liradan asgari 30 bin liraya yükseltilmesi öneriliyor. Eğer satış bedeli yüksek ise düzenlenmeyen tutarın yüzde 30’u kadar özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

Ancak alıcılar 5 gün içinde belge düzenlenmemesini GİB’e bildirmesi halinde cezadan kurtulacak.

Hesabını başkasına kullandırana 20 milyon liraya kadar ceza

Yaptığı satışları şirket hesabı yerine ailesi veya başkasının IBAN hesaplarına havale yaptırarak tahsil eden şirketler ile kendisine ait hesabı bunlara kullandıranlara da ağır yaptırımlar geliyor.

Her iki kesime de asgari 30 bin lira-azami 20 milyon lira olmak üzer işleme konu tutarın yüzde 10’u kadar ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilecek.

POS cihazını başkasına kullandırana 90 bin lira

Öte yandan son dönemlerde sıkça gündeme gelen başkasına ait POS cihazını kullananlar ile POS cihazını başkasına kullandıranlara da ağır yaptırımlar öngörülüyor. Bu kapsamda mükellefiyet türüne göre her iki tarafa da 22 bin liradan başlayıp 90 bin liraya kadar çıkan miktarda özel usulsüzlük cezası kesilmesi planlanıyor.

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