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Fitch'ten Türk bankacılık sektörü değerlendirmesi

Fitch Ratings'in yeni raporuna göre, Türk bankaları son not artırımının ardından iyileşen beklentilerle karşı karşıya ve azalan yakın vadeli makroekonomik ve finansal istikrar riskleri, finansman baskılarının azalmasına ve yatırımcı güveninin yenilenmesine neden oluyor.

14 Kasım 2024 | 12:59
Fitch'ten Türk bankacılık sektörü değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yaptığı değerlendirmede, "Daha geleneksel bir makroekonomik politika bileşimi nedeniyle Türk bankaları için yeniden finansman riskleri azalmıştır. Bu durum, dış piyasalara erişimin artması ve borç ihracındaki artışla kendini göstermektedir” denildi.

Fitch, “Bununla birlikte, bankalar yatırımcı duyarlılığına ve kısa vadeli borçların önemli bir payı ile önemli miktarda dış döviz toptan fonlamasına maruz kalmaya devam etmektedir” derken, döviz korumalı mevduatların payındaki azalma da dâhil olmak üzere, mevduat dolarizasyonunun da azaldığına dikkat çekilirken, TL istikrarına yönelik potansiyel risklerin göz önünde bulundurulmasında, yetkililerin döviz korumalı mevduat mekanizmasının gevşetmesinin kademeli olarak devam etmesini beklediklerini açıkladılar.

Kredilerde bozulma

“Sıkılaştırıcı para politikasının bankaların aktif kalitesi üzerinde ılımlı bir baskı oluşturmasını ve sektörün sorunlu krediler oranında ılımlı bir artış olmasını bekliyoruz” denilen Fitch raporunda, “Perakende krediler, özellikle kredi kartları ve ihtiyaç kredileri, KOBİ'lerde potansiyel bir zayıflama ile birlikte halihazırda bir miktar bozulmaya uğramıştır, ancak genel varlık kalitesindeki bozulmanın bankaların karlılığı ve karşılık tamponlarına göre yönetilebilir kalmasını bekliyoruz" denildi.

Kârlarda zayıflama bekleniyor

Bankaların net faiz marjları, artan fonlama maliyetleri, krediler üzerindeki yasal sınırlamalar ve TÜFE'ye bağlı menkul kıymet gelirlerinin görece düşük olması nedeniyle baskı altında olduğunu savunan Fitch, "Kârlılığın makul düzeyde kalmasını ancak 2023'e kıyasla daha zayıf olmasını ve 2025'ten itibaren uygulanması halinde hiperenflasyon muhasebesinin potansiyel etkilerinin görülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türk bankaları, karşılık tamponları ve değer düşüklüğü öncesi kârları ile desteklenerek genel olarak yeterli sermayelendirmeye sahip" diyen Fitch, döviz cinsinden risk ağırlıklı varlıklar ve menkul kıymet portföyleri üzerindeki düzenleyici hoşgörü de raporlanan sermaye yeterlilik oranlarını desteklediğini de belirtti. "Ancak, kapitalizasyon makroekonomik risklere ve liranın değer kaybına karşı hassasiyetini korumaktadır" dedi.

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Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
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