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Fitch'ten “Türk bankaları” değerlendirmesi

Fitch Ratings, yaptığı Türkiye değerlendirmesinde, "Türk bankalarının borçlanma kağıdı ihraçlarındaki artış yatırımcı güveninin toparlandığını gösteriyor" şeklinde belirtti.

23 Mayıs 2024 | 10:21
Fitch'ten “Türk bankaları” değerlendirmesi

Fitch Ratings'e göre, Türk bankalarının borçlanma kağıdı ihracındaki son artış, uluslararası yatırımcıların geçen yılki seçimlerin ardından Türkiye'nin daha geleneksel makroekonomik politikalar benimsemesinden sonra sektöre olan güvenini yeniden kazandığına işaret etti. 

Fitch, "Arz fazlası belirtileri halihazırda sermaye benzeri borç ihraç maliyetlerini artırıyor, ancak piyasa erişimindeki önemli iyileşme bankalar için açık bir kredi olumlu" dedi. 

Fitch, "Piyasa erişimindeki iyileşme, 2024 yılı başında Türk bankaları için yakın vadeli refinansman risklerinin azalacağı yönündeki beklentilerimizi güçlendirmektedir. Yatırımcılar, bu yıl ABD'nin olası faiz indirimleri öncesinde daha yüksek faiz oranlarını sabitleme fırsatını değerlendiriyor olabilir" değerlendirmesini yaptı.

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