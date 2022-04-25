The Wall Street Journal’a göre fiyat artışının kısmi bir sebebi olarak geçen yıl evin yenilenmesi gösterilmiş. Miami emlakçısı Chad Carroll, Insider’a ev fiyatlarının artması ve lüks envanter sıkıntısı ile daha önce hiç olmadığı kadar talep gördüklerini söylüyor.