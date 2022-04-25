Miami Coconut Grove’da 10.220 metrekarelik alana sahip malikane 48 milyon dolara satılıyor. İşte içinden fotoğraflar…
Malikane sahil ve körfez manzarasına sahip. Beş yatak odalı evde bir tekne asansörü ve özel bir iskele bulunuyor.
Business Insider’ın haberine göre üç katlı malikane, Akdeniz tarzında tasarlanmış. Çiçek ve bitki ithalatı yapan bir şirketin emekli kurucusuna ait. Mülk ilk olarak Nisan 2017’de 28 milyon dolara satışa sunuldu, ardından Kasım ayında kaldırılıp 25 milyon dolara yeniden listelendi .
Mayıs 2019’da 18,7 milyon $’a inmeden önce sürekli fiyat indirimleri gördü. Sonunda Temmuz 2019’da listeden çıkarıldı, ancak mülk 48 milyon $’dan Nisan 2022’de tekrar satışa çıkmış. Nisandan önce ise mülk sahibi 42 milyon dolarlık bir teklifi reddetmiş.
The Wall Street Journal’a göre fiyat artışının kısmi bir sebebi olarak geçen yıl evin yenilenmesi gösterilmiş. Miami emlakçısı Chad Carroll, Insider’a ev fiyatlarının artması ve lüks envanter sıkıntısı ile daha önce hiç olmadığı kadar talep gördüklerini söylüyor.
Malikane doğrudan okyanus erişimine sahip.
Konakta beş yatak odası ve beş banyo bulunuyor.
Bluntzer, malikanede maun ağacından mobilyalar ve zeminlerle tamamlanmış bir ev ofisi de bulunuyor.
Havuz ısıtmalı ve körfezin hemen yanında yer alıyor.
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