LVMH, dünyanın en değerli 10 şirketi arasına girdi

Forbes'un milyarderler listesine göre Elon Musk'ı tahtından indirip dünyanın en zengin insanı olan Bernard Arnault'un kurucusu olduğu lüks tüketim markası LVMH de dünyanın en değerli 10. şirketi oldu.

İlk çeyrekte beklentilerin üzerinde satış rakamları yakalayan Bulgari, Dior, Celine, Kenzo, Givenchy gibi markaları bünyesinde barındıran Louis Vuitton Moët Hennessy'nin (LVMH) hisseleri dün yüzde 5 yükseldi. Yıl başından bu yana yüzde 29'u bulan yükseliş ile birlikte LVMH'ın piyasa değeri 486 milyar dolara ulaşarak dünyanın en büyük 10 şirketi arasına girdi.

Foreks'te yer alan habere göre LVMH, 500 milyar dolar piyasa değerine ulaşır ise Avrupa'da bunu yapan ilk şirket olacak.

Dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında ilk sırayı 2,5 trilyon doları aşan değeri ile Apple alıyor.

İkinci sırada 2,11 milyar dolar ile Microsoft ve üçüncü sırada 1,9 trilyon dolar ile Aramco var.

Tesla 571 milyar dolar ile 8'inci ve Meta Platforms 555 milyar dolar ile dokuzuncu sırada.